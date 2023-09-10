رئيس الأرجنتين يشيد باستضافة الهند ورئاستها لقمة مجموعة العشرين

ا ش ا

أشاد رئيس الأرجنتين ألبرتو فرنانديز، السبت، باستضافة الهند ورئاستها لقمة مجموعة العشرين المنعقدة حاليا بالعاصمة نيودلهي.

وقال رئيس الأرجنتين - وفقا لما أوردته صحيفة (إنديا تايمز) الهندية عبر موقعها الإلكتروني - "لقد كانت الهند مضيفًا ورئيسًا رائعًا لمجموعة العشرين"، مضيفا "إنها لحظة صعبة للغاية لتنظيم حدث مثل مجموعة العشرين الآن بسبب الصراع الأوكراني والوضع الذي يمر به العالم الآن".

وأكد أن "انضمام الاتحاد الإفريقي كعضو دائم بمجموعة العشرين يعد خطوة لرئاسة الهند للمجموعة"، مطالبا المجموعة بأن تضم مجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي التي تمر بوضع مشابه جدًا لوضع الاتحاد الإفريقي.

وأعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي صباح اليوم، نيل الاتحاد الإفريقي مقعدًا دائمًا في مجموعة العشرين.

ويشارك في القمة أكثر من 30 رئيس دولة وكبار المسؤولين من الاتحاد الأوروبي والدول المدعوة و14 رئيس منظمة دولية.