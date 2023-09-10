جمد قلبك.. استشارى يوضح فوائد الدش البارد صباحا

كتبت مروة محمود الياس

الاستحمام بالماء البارد أحد أهم الممارسات الصحية التى يدعو لها الأطباء، فالدش البارد يساعد على الاستشفاء، سواء للعضلات أو الفقرات والجسم بالكامل، كما أنه يعزز من اللياقة ومرونة الجسم.

أوضح الدكتور إسلام الصغير استشارى العلاج الطبيعى بمستشفى معهد ناصر، أن دور العلاج المائى هام جدا للاستشفاء بشكل عام من آلام وأوجاع الجسم، وكذلك لتعزيز القوة والطاقة والقدرة على القيام بالمجهود.

وأشار الدكتور إسلام، إلى أن المياه الباردة أو أكياس الثلج أو الأحواض المليئة بالمياه الباردة، أصبحت من أبرز الممارسات المعتمدة للاستشفاء من الإصابات وتحسين حالة الجسم والدورة الدموية، فهى تعزز من مقاومة الجسم وتزيد من تحمله.

وأضاف أن الاستحمام بالماء البارد في الصباح بشكل يومي، أو لأكثر مرة فى الأسبوع الواحد، مفيد جدا للصحة، مع الوضع فى الإعتبار اختلاف درجة تحمل كل شخص للمياه البارده.

كما يعزز الاستحمام بالماء البارد من دفاعات الجسم ضد المرض، وزيادة المناعة وتقليل الإصابة بالعدوى والأمراض المختلفة إذا ما استمر المريض عليه كعادة، هذا ما أكده استشارى العلاج الطبيعى، مضيفا أن الماء البارد يقلل من الشعور باللآلام المتفرقة فى الجسم للعضلات والعظام، كما أنه يزيد من تدفق الدورة الدموية وسريانها بشكل فعال ما يجعله خيارا ممتازا عند الشعور بألم أو الإصابة ، فهو يجعل الدم يتدفق إليها ويساعد على الاستشفاء ألمها.

وأضاف "الصغير" أن المداومة على الاستحمام بالماء البارد أو استخدام الكمادات الباردة على الأماكن المصابة يعزز من تخفيف الإلتهابات التى تتسبب فى آلام العضلات المختلفة، وهو ما يجعل هذا الدش خيارا صحيا يساعد أيضا على تعزيز الصحة العامة، خاصة إذاد كان جنبا إلي جنب مع ممارسة تمارين رياضية، فتصبح الفائدة مزدوجة، لذا ينصح بضبط درجة حرارة المياه على درجة برودة يمكن تحملها ، ويمكن تكرار الاستحمام يمراين يوميا صباحا ومساء.