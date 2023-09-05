عوامل تزيد من فرص ارتفاع ضغط الدم.. أبرزها التدخين واضطرابات النوم

كتبت مروة محمود الياس

ارتفاع ضغط الدم مشكلة تواجه الكثيرين، ولا يعي البعض أن هناك عوامل تزيد من خطر ارتفاع ضغط الدم وتتسبب في اختلال معدله، مما يزيد خطر الإصابة بمضاعفاته.

موقع verywellhealth ناقش في تقرير مطول، أغلب الأسباب والعوامل اليومية البيئية والصحية، التي يمارسها بعض مرضى ضغط الدم المرتفع، وتعزز من اضطراب نسبته، ومضاعفاته المرضية.

عوامل تزيد فرص ارتفاع ضغط الدم

ومن أبرز هذه العوامل، تظهر البدانة أو السمنة، فهى من أبرز العوامل التي تؤدى للخلل في نسب ضغط الدم، إضافة إلى أن تناول الدهون غير الصحية، أوالإكثار من معدل الدهون اليومى بشكل عام، يسبب ارتفاع مباشر في ضغط الدم.

فضلا عما سبق، فقد ذكر التقرير، أن عدم ممارسة النشاط البدنى بشكل منظم ويميى وفى مواعيد ثابته، يؤثر سلبا على ثبات ضغط الدم ويؤدى إلى ارتفاعه، كذا الإصابة المفاجئة بالسكر، أو الحمل المفاجئ، يجعل مستوى الضغط في اضطراب مما يزيد من نسب ارتفاعه.

بعض الممارسات اليومية أيضا تعزز من ارتفاع ضغط الدم، منها، تدخين السجائر بأنواعها خلال اليوم مهما كان عددها، إضافة إلى أن اضطرابات النوم والقلق والتوتر تعد عوامل مؤثرة أيضا في هذا الصدد، فقلة ساعات النوم تزيد من خطر ارتفاع ضغط الدم وتجعله مضطربا، وقلة تناول الطعام الصحى، كالخضروات الورقية والأطعمة المحتوية على المعادن والألياف، يزيد أيضا من خطر ارتفاعه ضغط الدم ويزيد من احتمالات الإصابة بمضاعفاته.