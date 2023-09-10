برنامج تثقيفى بالأقصر لتصحيح المفاهيم الخاطئة ومواجهة الشائعات

الأقصر – أحمد مرعى

نفذت إدارة البرلمان والتعليم المدني في مدينة الأقصر ، فعاليات برنامج تثقيفي للنشء والشباب بعنوان تصحيح المفاهيم الخاطئة لدى النشئ والشباب ومواجهة الشائعات، ضمن المشروعات المحلية لإدارة البرلمان والتعليم المدني بمراكز شباب إدارة أرمنت، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، وصلاح محمد رشوان مدير عام مديرية الشباب والرياضة.

وقد حاضر في اللقاءات داخل بمركز شباب الرياينة ومركز شباب المحاميد بحري، كل من الدكتور مصطفي محمود أستاذ علم الاجتماع السياسي بكلية الآداب بجامعة الوادي الجديد، والشيخ عمر سيد أبو خليل من علماء وعظ الأقصر، حيث أكد صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، أن البرنامج التثقيفي يهدف إلي نشر الثقافة الوسطية ومحاربة الأفكار الهدامة لدى النشء والشباب، والذي يأتي تنفيذاً لاستراتيجية الأزهر الشريف ووزارة الشباب والرياضة للحفاظ على الوعي المجتمعي، وحماية القيم المجتمعية والأخلاقية ونشر المفاهيم الصحيحة من خلال الندوات داخل مراكز الشباب، وذلك تحت إشراف الدكتور ياسر السنوسي عاشور وكيل المديرية للشباب، وعبد الرحيم محمد جاد مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني، ومحمود حنفي منسق المشروع.

فيما نفذت إدارة تمكين الشباب بمديرية الشباب والرياضة بالأقصر، خطة أندية السكان عن شهر سبتمبر 2023، بعقد جلسة تفاعلية بمركز شباب "نجع قباح" بإدارة شباب"الطود"، بحضور أعضاء أندية السكان من مراكز الشباب، تحت قيادة الدكتورة منال جمال رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، والدكتورة جيهان رشوان مدير الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة الشباب والرياضة، وفي إطار منظومة العمل داخل مراكز الشباب لكونها مراكز خدمة مجتمعية، حيث يأتى ذلك فى إطار التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة إتجاه وصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) لتنفيذ تدريبات وأنشطة وبرامج بداخل مراكز الشباب التى بها مقرات أندية السكان.