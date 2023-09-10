الداخلية تضبط عصابة تسرق الأسلاك الكهربائية بالأقصر

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

نجحت الداخلية في ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقة الأسلاك الكهربائية بالأقصر، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام ومديرية أمن الأقصر قيام 3 عناصر إجرامية "لاثنين منهم معلومات جنائية" مقيمين بدائرة مركز شرطة إسنا بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة الأسلاك الكهربائية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال استقلالهم سيارة ربع نقل "بدون لوحات معدنية"، وبحوزتهم (2 فرد محلى – عدد من الطلقات - 9 قطع حديدية كبيرة الحجم خاصة بأبراج الضغط العالى وزنوا 1,500 كيلو جرام - 3 لفافات من الأسلاك الكهربائية الهوائية بطول 200 متر وزنوا 100 كيلو جرام - إسطوانة أكسجين بمشتملاتها - مقص حديدى كبير الحجم).

بمواجهتهم اعترفوا بسرقة المضبوطات وأن السلاح النارى للدفاع عن نشاطهم غير المشروع وإسطوانة الأكسجين، والمقص الحديدى لتقطيع الأسلاك الكهربائية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.