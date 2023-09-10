بدء تسليم المرحلة الرابعة من "كارت ميزة" لأصحاب معاشات بدل المنطقة الحرة فى بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

أعلنت محافظة بورسعيد ، عن البدء في تسليم المرحلة الرابعة من بطاقات المنطقة الحرة لأصحاب المعاشات مستحقي بدل المنطقة الحرة " كارت ميزا "، وذلك بداية من الإثنين الموافق 11 سبتمبر وحتى الإثنين القادم الموافق 18 سبتمبر، ويتم توزيع البطاقات من مقر" ديوان عام محافظة بورسعيد "، من خلال بوابة الدخول المجاورة لمديرية أمن بورسعيد.

وأكدت المحافظة، أنه من المقرر توزيع بطاقات المرحلة الرابعة من كارت فيزا على أصحاب المعاشات في الجهات التالية : مديرية التربية والتعليم ( ادارة شمال _ ملحق مركزية)، التعليم العالي ( تجارة _ تمريض _ نوعية)، التوكيلات الملاحية، الجمعيات الأهلية، ملحق الشئون الصحية، ملحق الأزهر، ملحق الشركة البورسعيدية، ملحق قطاع عام.