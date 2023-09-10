اليوم السابع
Ads
الأحد، 10 سبتمبر 2023 03:39 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

بدء تسليم المرحلة الرابعة من "كارت ميزة" لأصحاب معاشات بدل المنطقة الحرة فى بورسعيد

الأحد، 10 سبتمبر 2023 03:15 م
بدء تسليم المرحلة الرابعة من "كارت ميزة" لأصحاب معاشات بدل المنطقة الحرة فى بورسعيد عادل الغضبان محافظ بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت محافظة بورسعيد، عن البدء في تسليم المرحلة الرابعة من بطاقات المنطقة الحرة لأصحاب المعاشات مستحقي بدل المنطقة الحرة " كارت ميزا "،  وذلك بداية من الإثنين الموافق  11 سبتمبر وحتى الإثنين القادم الموافق 18 سبتمبر، ويتم توزيع البطاقات من مقر"  ديوان عام محافظة بورسعيد "،  من خلال بوابة الدخول المجاورة لمديرية أمن بورسعيد. 
 
وأكدت المحافظة، أنه من المقرر توزيع بطاقات المرحلة الرابعة من كارت فيزا على أصحاب المعاشات في الجهات التالية : مديرية التربية والتعليم ( ادارة شمال _ ملحق مركزية)، التعليم العالي  ( تجارة _ تمريض _ نوعية)، التوكيلات الملاحية، الجمعيات الأهلية، ملحق الشئون الصحية، ملحق الأزهر، ملحق الشركة البورسعيدية، ملحق قطاع عام.
 
 
 

بورسعيد

محافظة بورسعيد

اخبار المحافظات

اخبار محافظة بورسعيد

أصحاب المعاشات



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة