الغضبان يتابع إجراءات تسكين مشروع الأمل والنورس ببورسعيد

بورسعيد محمد فرج

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم، اجتماعًا، لمتابعة سير العمل في إجراءات تسكين المواطنين في مشروع الأمل والنورس بمحافظة بورسعيد، جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، وعبد العظيم رمضان السكرتيرالعام المساعد والمهندس عماد البرشه مدير مديرية الإسكان ومديري إدارات التسكين و وحدة معلومات التسكين وإدارة التحول الرقمي والإدارة المالية ومدير فرع بنك مصر.

استمع محافظ بورسعيد من مدير بنك مصر ومسئولي التسكين للإجراءات التي تم اتخاذها بشأن تسكين المتقدمين لمشروعي الأمل والنورس ببورسعيد، لافتا إلى أن المحافظة أعلنت سابقا عن طرح عدد 600 وحدة سكنية بمساكن "النورس - الأمل "، لمن يرغب من أبناء المحافظة ، وتكون الأولوية لمن يرغب فى الحصول على وحدات سكنية من متقدمى الإسكان التعاونى.

ووجه محافظ بورسعيد بالتنسيق التام بين جهات التسكين بالمحافظة ومسئولي بنك مصر، للإسراع في إجراءات تسكين المواطنين المتقدمين للمشروع ، وذلك في اطار التيسير على المواطنين.

وكان محافظ بورسعيد قد وقع بروتوكول التمويل العقاري للوحدات السكنية بمناطق "النورس والأمل" ببورسعيد مع بنك مصر وصندوق التنمية الحضارية، لتمويل عدد 256 وحدة سكنية بمنطقة الأمل وعدد 320 وحدة سكنية بمنطقة النورس على مدار 30 عام ، والأولوية لمتقدمي الإسكان التعاوني ، وذلك للتخفيف على الشباب المتقدمين للمشروع و لسرعة الحصول على الوحدات السكنية.