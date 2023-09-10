اليوم السابع
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بحوزته 2 كيلو حشيش.. ديلر الشروق يروى كيف سقط فى قبضة الأمن

الأحد، 10 سبتمبر 2023 08:00 ص
بحوزته 2 كيلو حشيش.. ديلر الشروق يروى كيف سقط فى قبضة الأمن
كتب أحمد حسنى

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كمية كبيرة من المواد المخدرة وزنت 2.500 كيلو جرام من الحشيش تم ضبطها بحوزة متهم "مسجل جنائي"، بدائرة قسم الشروق، وأحالته قوات الأمن للنيابة العامة التى أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.
 
المتهم اعترف أمام النيابة أنه كان في طريقه لتوزيع المواد المخدرة على عملائه، والكسب غير المشروع من تجارته، إلى أن كمين أمني أوقف سيارته وبتفتيشه عثر على المواد المخدرة، فتم القبض عليه وإحالته إلى النيابة.
 
ونصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

 


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