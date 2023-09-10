الرئيس التشيكى يقدم تعازيه لملك المغرب فى أعقاب الزلزال المدمر

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قدم الرئيس التشيكى، بيتر بيفل، تعازيه لملك المغرب، محمد السادس بن الحسن، فى ضحايا الزلزال المدمر الذى ضرب الدولة الواقعة شمال إفريقيا، والذى أسفر عن مصرع أكثر من ألفى شخص وإصابة أكثر من ألفين آخرين بجروح.

وأشاد الرئيس التشيكى بشجاعة جهات الإنقاذ المحلية وتفانيها، حسبما ذكر راديو "براغ الدولي" اليوم /الأحد/، مؤكدا أن بلاده على استعداد لإرسال المساعدات الضرورية إلى المغرب.



كما أعرب عددٌ من الزعماء السياسيين التشيكيين، من بينهم رئيس الوزراء بيتر فيالا، ووزير الخارجية يان ليبافسكي، وزعيم حركة "أنو" المعارضة أندريج بابيس، عن تعاطفهم مع أسر الضحايا من خلال منشوراتهم على موقع التواصل الاجتماعى "إكس".