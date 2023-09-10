اعترافات لص الهواتف المحمولة بالقاهرة: سرقت 5 تليفونات بأسلوب المغافلة

كتب سليم على

كشفت تحقيقات النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة ، أن عامل الرخام، المتهم بسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين فى منطقة الموسكى ، اعترف بارتكابه 5 وقائع سرقة بأسلوب المغافلة.

وأضاف المتهم خلال التحقيقات، أنه يسرق الهواتف من المواطنين عن طريق تتبعهم وهم يتحدثون فى هواتفهم خلال سيرهم بالطريق واختار وقت غياب المارة بالطريق، واسحبها من أيديهم أثناء التحدث فى الهاتف بأسلوب المغافلة، وبحتفظ بيها وببعها لمحلات الموبايلات.

وقررت النيابة حبس المتهم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بقسم شرطة الموسكى، بسرعة التحريات حوله للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (عامل رخام)، وبحوزته (هاتفين محمول "مجهولين المصدر") حال قيامه بعرضهما للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتهما الحقيقية، بأحد محال بيع الهواتف المحمولة بدائرة قسم شرطة الموسكى.

وبمواجهته أقر بقيامه بمزاولته نشاطا إجراميا تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "المغافلة"، وأقر بأن المضبوطات حيازته من متحصلات نشاطه الإجرامى.