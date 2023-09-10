اليوم السابع
Ads
الأحد، 10 سبتمبر 2023 01:26 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

اعترافات لص الهواتف المحمولة بالقاهرة: سرقت 5 تليفونات بأسلوب المغافلة

الأحد، 10 سبتمبر 2023 12:00 ص
اعترافات لص الهواتف المحمولة بالقاهرة: سرقت 5 تليفونات بأسلوب المغافلة سرقه، ارشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت تحقيقات النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة ، أن عامل الرخام، المتهم بسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين فى منطقة الموسكى ، اعترف بارتكابه 5 وقائع سرقة بأسلوب المغافلة. 
 
وأضاف المتهم خلال التحقيقات، أنه يسرق الهواتف من المواطنين عن طريق تتبعهم وهم يتحدثون فى هواتفهم خلال سيرهم بالطريق واختار وقت غياب المارة بالطريق، واسحبها من أيديهم أثناء التحدث فى الهاتف بأسلوب المغافلة، وبحتفظ بيها وببعها لمحلات الموبايلات. 
 
وقررت النيابة حبس المتهم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بقسم شرطة الموسكى، بسرعة التحريات حوله للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة. 
 
وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (عامل رخام)، وبحوزته (هاتفين محمول "مجهولين المصدر") حال قيامه بعرضهما للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتهما الحقيقية، بأحد محال بيع الهواتف المحمولة بدائرة قسم شرطة الموسكى.
 
وبمواجهته أقر بقيامه بمزاولته نشاطا إجراميا تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "المغافلة"، وأقر بأن المضبوطات حيازته من متحصلات نشاطه الإجرامى.
 
 
 

سرقة

جرائم سرقة

عقوبة السرقة

الموسكى



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة