اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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إصابة 3 فى حادث انقلاب سيارة نقل بالفيوم

الأحد، 10 سبتمبر 2023 11:25 ص
إصابة 3 فى حادث انقلاب سيارة نقل بالفيوم حادث تصادم - أرشيفية
الفيوم رباب الجالي

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أصيب 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي قبل مدخل الطريق الإقليمي بـ2 كيلو باتجاه أسيوط، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
 
كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي قبل مدخل الطريق الإقليمي بـ2 كيلو باتجاه أسيوط، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة 3 مواطنين وتم نقل المصابين إلى مستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
 
وأمس السبت، أصيب 11 مواطنًا فى حادث تصادم وقع بين سيارتين بطريق الفيوم بني سويف، بالقرب من قرية دمشقين، وتم نقل المصابين إلى مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق، حيث تلقت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق الفيوم بني سويف، بالقرب من قرية دمشقين، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة 11 مواطنًا وتم نقل المصابين إلى مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
 
 
 

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