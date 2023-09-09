إصابة 11 شخصا فى حادث تصادم بين سيارتين بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

أصيب 11 مواطنا فى حادث تصادم وقع بين سيارتين بطريق الفيوم بني سويف، بالقرب من قرية دمشقين، وتم نقل المصابين إلى مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق الفيوم بني سويف، بالقرب من قرية دمشقين، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة 11 مواطنا وتم نقل المصابين إلى مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.