إزالة 29 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ، على تكثيف الحملات الرقابية بكافة مدن ومراكز المحافظة لإزالة التعديات على الاراضى الزراعية وأملاك الدولة، كما وجهت رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالمتابعة الدورية والمرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى وإزالة أي تعديات جديدة في المهد وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

واوضحت نائب محافظ البحيرة أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف، حيث سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس.

وفى هذا السياق، شنت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة عدداً من الحملات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وقد أسفرت الحملات عن إزالة 29 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمساحة 7420 مترا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.