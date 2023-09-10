اليوم السابع
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انطلاق المرحلة الثانية من حملة "حقك تنظمى" مجانا في مستشفيات البحيرة

الأحد، 10 سبتمبر 2023 09:30 ص
انطلاق المرحلة الثانية من حملة "حقك تنظمى" مجانا في مستشفيات البحيرة قافلة طبية - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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أعلنت مديرية الصحة بالبحيرة، عن إنطلاق المرحلة الثانية من الحملة الطبية للصحة الإنجابية "حقك تنظمى"، اليوم الأحد 10 سبتمبر داخل 8مراكز بالمحافظة، وذلك لتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية مجانا.

وتأتى الحملة الصحية، تحت رعاية  الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بمشاركة كافة القطاعات المعنية بمديرية الصحة بالبحيرة.

وقال الدكتور هانى جميعة وكيل الصحة بالبحيرة، أن الحملة الجديدة تقدم خدماتها للفئات المستهدفة خاصة فى القرى والنجوع والمناطق النائية، مضيفا أن الحملة الصحية ستقدم خدماتها فى المرحلة الثانية، فى إدارات "كفر الدوار - شبراخيت - التحرير - وادى النطرون - أبوالمطامير - رشيد - أبوحمص - المحمودية".

وأوضح الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن الحملة تعمل على تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بجميع المستشفيات المشاركة والوحدات المتنقله بشكل مجانى. 

يذكر أن حملة من حقك تنظمى"انطلقت فى مرحلتها الأولى في إدارات "دمنهور  - ايتاي البارود - كوم حماده - غرب النوبارية - حوش عيسى - ادكو - الدلنجات - الرحمانية".


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صحة البحيرة

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