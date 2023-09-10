محافظ الدقهلية يفتتح عددا من المدارس بمركز ومدينة أجا بتكلفة 26 مليون جنيه

الدقهلية شريف الديب

افتتح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، اليوم، عدد من المدارس بمركز ومدينة أجا، بتكلفة إجمالية 26 مليون جنيه، بحضور ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس هشام عطيه مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالدقهلية، وأعضاء مجلس النواب النائب إيهاب أنيس، والنائبة أية فتي، وحاتم قابيل رئيس مركز ومدينة اجا.

وأكد " المحافظ" علي أن ما نشاهده كل يوم من افتتاح للمدارس وللمشروعات القومية هو بحق إنجاز للدولة المصرية لم يحدث من قبل في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال "مختار" إن الهدف من إنشاء مدارس جديدة هو وصول الخدمة التعليمية لكافة الطلاب في المدن والقري، وتقليل كثافة الفصول وتقديم خدمة تعليمية متميزة، لبناء جيل جديد مسلح بسلاح العلم والمعرفة.

ووجه " المحافظ " لوكيل وزارة التربية والتعليم ورئيس هيئة الأبنية التعليمية ورؤساء المراكز والمدن بالمشاركة مع المجتمع المدني بتنجيل جميع ملاعب المدارس لممارسة الطلاب لكافة الأنشطة الرياضية عليها.

وثمن "مختار" دور المجتمع المدني بالدقهلية الذي ضرب أروع المثل في المشاركة المجتمعية في البناء والتنمية الذي تشهده المحافظة في مختلف القطاعات وفي مقدمتها بناء المدارس .

وافتتح " المحافظ " مدرسة شبراويش الثانوية علي مساحة 2,500 متر مربع ومكونه من 15 فصل تعليمي بتكلفة 4,5 مليون جنيه وتفقد فصول المدرسه والمعمل، كما افتتح " مختار " مدرسة أجا الإعدادية بنات بمدينة أجا علي مساحة 2,500 متر مربع ومكونه من 24 فصل تعليمي بتكلفه 8,5 مليون جنيه وتفقد فصول المدرسه والمعمل، ومدرسة الاعدادية بنين علي مساحة 2,500 متر مربع ومكونه من 11 فصل تعليمي بتكلفة 4,5 مليون جنيه .

كما افتتح " مختار " مدرسة بقطارس الجديدة بقرية بقطارس علي مساحة 300 متر مربع ومكونه من 18 فصل بتكلفة 8,5 مليون جنيه وتفقد فصول المدرسه والمعمل .

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير العملية التعليمية وانشاء مدارس جديدة وصيانة جميع المدارس القائمة، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن .