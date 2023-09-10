أخبار مصر.. الرئيس السيسى لقادة G20: ينبغى سد الفجوة التكنولوجية بين الدول

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها مشاركة شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في الجلسة الثالثة والختامية لقمة مجموعة العشرين المنعقدة بالعاصمة الهندية نيودلهي.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..



الرئيس السيسى بقمة العشرين: ينبغى العمل على سد الفجوة التكنولوجية الكبيرة بين الدول

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في الجلسة الثالثة والختامية لقمة مجموعة العشرين المنعقدة بالعاصمة الهندية نيودلهي. وقال الرئيس السيسى فى كلمته: "تابعت باهتمام، الكلمات القيمة التي أدليتم بها، حول كيفية التعامل مع الأزمات الدولية، وضرورة توافر الإرادة السياسية من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة، لضمان مستقبل أفضل للإنسانية"

الرئيس السيسى يلتقى المستشار الألمانى على هامش انعقاد قمة العشرين

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع المستشار الألماني أولاف شولتز، وذلك على هامش انعقاد قمة مجموعة العشرين بالهند.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الزعيمين أشادا بتطور مسار العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا في كافة المجالات، وهو ما انعكس على معدل وكثافة تبادل الزيارات بين كبار مسئولي البلدين على مدار السنوات الماضية، مؤكدين التطلع لتعظيم التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة وتعزيز التنسيق والتشاور السياسي.

الرئيس السيسى وقادة G20 يزورون ضريح "غاندى" فى الهند.. صور

زار الرئيس عبد الفتاح السيسي وقادة مجموعة العشرين ضريح المهاتما غاندى، حيث وضعوا أكاليل الزهور على الضريح. الرئيسان السيسي وأردوغان يبحثان فى الهند دفع مسار العلاقات بين البلدين التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بنيودلهي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. ‏‎وصرح المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيسين أكدا أهمية العمل من أجل دفع مسار العلاقات بين البلدين والبناء على التقدم الملموس في سبيل استئناف مختلف آليات التعاون الثنائي، كما أعربا عن الحرص على تعزيز التعاون الإقليمي، كنهج استراتيجي راسخ، وذلك في إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة والنوايا الصادقة، وبما يسهم في صون الأمن والاستقرار في منطقة شرق المتوسط. قادة مجموعة العشرين يشيدون بنتائج قمة نيودلهى أشاد قادة مجموعة العشرين بالنتائج التي تحققت خلال قمة نيودلهي التي تختتم أعمالها اليوم الأحد . التموين تطرح "حلوى المولد" بالمجمعات الاستهلاكية بتخفيضات 25% تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية اليوم الأحد طرح حلوى المولد بالمنافذ التابعة للشركة بمحافظات القاهرة والجيزة، حيث يتم طرح حلوى المولد بتخفيضات تتراوح من 20 إلى 25% مقارنة بأسعار نفس المنتجات في الأسواق الأخرى، كما سيتم عمل أيضا خصم إضافي في حال شراء كميات كبيرة خاصة للشركات أو المؤسسات. البحوث الفلكية: السبت المقبل أول أيام ربيع الأول.. والمولد النبوى 27 سبتمبر كشفت الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أن شهر ربيع الأول سيكون أول أيامه السبت المقبل 16 سبتمبر الجارى وعدته أيضا 30 يوما. التعليم توجه بإيقاف قيد الطلاب المسجلين على نظام المنازل والخدمات أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كتاباً دورياً رقم 34 بشأن تسجيل بعض الطلاب في المرحلة الثانوية بالتسجيل على نظامين مختلفين في نوعية التعليم تعليم عام ومنازل وخدمات والأزهر الشريف، موضحا أنه في أطار حرص الوزارة علي تحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب ونظراً لما تلاحظ من قيام بعض الطلاب بالتسجيل على نظامين مختلفين يتعين علي كافة الجهات المعنية بالتنبيه مشددا بالالتزام بالأتي:- استمرار إتاحة تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة "دور ثانٍ" بموقع التنسيق يواصل مكتب التنسيق ، اليوم الأحد ، فتح باب تسجيل الرغبات طلاب الثانوية العامة الناجحين فى الدور الثانى،عبر موقع التنسيق الإلكترونى لتدوين الرغبات للالتحاق بالكليات الجامعية والمعاهد. المغرب يقيم صلاة الغائب اليوم ترحما على أرواح ضحايا الزلزال المدمر أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب، أنه بتوجيهات من الملك محمد السادس، ستقام، اليوم الأحد، بجميع مساجد المملكة، صلاة الغائب وذلك ترحما على أرواح ضحايا الزلزال الذى وقع فجر أمس السبت. وفق "هيسبيرس". وستقام الصلاة بجميع مساجد المملكة، وذلك بعد صلاة الظهر.

الأرصاد: أجواء شديدة الحرارة وبداية الانخفاض الملحوظ الجمعة المقبل