ونقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية عن مجلس القضاء الأعلى فى العراق قوله - في بيان له - "إن رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، استقبل صباح اليوم رئيس فريق التحقيق الدولى الخاص "يونيتاد" كريستيان ريتشر، وبحث معه استمرار التعاون بين القضاء وفريق التحقيق الدولي في جمع الأدلة الخاصة بجرائم تنظيم داعش الإرهابى".