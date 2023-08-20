العراق: تفكيك شبكة إرهابية مسئولة عن تنفيذ الهجمات الأخيرة فى ديالى

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أعلن جهاز الأمن الوطني بالعراق،عن تفكيك شبكة إرهابية مسؤولة عن تنفيذ الهجمات الأخيرة في محافظة ديالي شرقي بغداد.



وقال الأمن العراقي في بيان أوردته قناة "السومرية" الإخبارية، اليوم الأحد، إن القوات العراقية أطاحت بشبكة إرهابية مكونة من مجموعتين تضم 5 إرهابيين، وذلك ضمن سلسلة العمليات النوعية التي ينفذها الأمن العراقي ضد العصابات الإرهابية".



وأضاف أن عناصر الشبكة الإرهابية اعترفوا بانتمائهم لعصابات داعش، وقيامهم بتنفيذ عمليات إجرامية بحق المواطنين والقوات الأمنية، وزرع عبوات ناسفة وتفجيرها في مناطق (الكاطون، والخالص، والمعلمين، وحي التحرير)، واستهداف دوريات للشرطة وأبراج للمراقبة الأمنية، فضلا عن استهداف منزل أحد القضاة في ديالي بعبوة ناسفة، والتخطيط لتنفيذ اغتيالات بحق شخصيات وضباط في المحافظة".



وأشار البيان إلى أن عملية الاعتقال جرت بعد المتابعة الميدانية والاستخبارية لجميع الحوادث الإرهابية واستدراج المطلوبين ونصب كمائن محكمة أسفرت عن الإطاحة بهم.