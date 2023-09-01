ننشر مواقيت الصلاة الجمعة 1/9/2023 بمحافظات الجمهورية

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الجمعة فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 5:01 ص
موعد صلاة الظهر 12:55 ص
موعد صلاة العصر 30: 4
موعد صلاة المغرب 7:20 م
موعد صلاة العشاء 8:39
مواقيت الصلاة فى الإسكندريةوقت صلاة الفجر 5:04 ص
موعد صلاة الظهر 1:00
موعد صلاة العصر 4:35
موعد صلاة المغرب 7:25 م
موعد صلاة العشاء 8:46 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيليةوقت صلاة الفجر 4:56
موعد صلاة الظهر 12:51 م
موعد صلاة العصر 4:26 م
موعد صلاة المغرب 7:17 م
موعد صلاة العشاء 8:36 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:53
وقت صلاة الظهر 12:43
موعد صلاة العصر 4:15 م
وقت صلاة المغرب 7:06 م
وقت صلاة العشاء 8:23 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 5:04 ص
موعد صلاة الظهر 12:49 ص
موعد صلاة العصر 19: 4
موعد صلاة المغرب 7:11 م
موعد صلاة العشاء 8:25
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