ميناء دمياط يستقبل 12 سفينة متنوعة خلال 24 ساعة

دمياط معتز الشربيني

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط ، بياناً اعلاميا، جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 12 سفينة، بينما غادر عدد 8 سفن ، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 39 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 21549 طنا تشمل : 1300 طن علف بنجر و 3512 طن رمل و 808 طن يوريا و 15929 طن بضائع متنوعة، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 30398 طنا تشمل : 1425 طن خردة و 155 طن زيت طعام و 11107 طن حديد و 15541 طن ذرة و 2170 طن قمح.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1108 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 111 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1810 حاوية مكافئة، وقد وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 68537 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 191149 طنًا ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5104 شاحنة.