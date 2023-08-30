ميناء دمياط يستقبل 10 سفن متنوعة خلال 24 ساعة

دمياط معتز الشربيني

أصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 10 سفن، بينما غادر عدد 11 سفينة، كما وصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 39 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 40382 طنا تشمل: 12100 طن علف بنجر و6689 طن رمل و8001 طن يوريا و13592 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 31978 طنا تشمل: 4325 طن خردة و3994 طن زيت طعام و613 طن ابلاكاش و3715 طن حديد و15331 طن ذرة و4000 طن قمح.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 854 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 346 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3066 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 84108 طنًا... بينما بلغ رصيده فى مخازن القطاع الخاص 192562 طنًا.

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 2475 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم أبو راضى، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5072 شاحنة.