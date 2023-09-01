مصرع شخص وإصابة 4 آخرين فى حادث تصادم سيارتين بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

لقى شخص مصرعه متأثرا بإصابته، فيما أصيب 4 إثر تعرضهم لحادث تصادم سيارتين جامبو مع ميكروباص بالطريق الإقليمى بالقرب من كارثة بلبيس، اتجاه العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية ، وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.

تلقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية إخطارًا بورود إشارة مستشفى بلبيس المركزى بوصول شخص جثة هامدة، و 4 أخرين مصابين بسحجات وكدمات متنوعة، وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتقديم الاسعافات الاولية للمصابين.

وتبين من التحريات وقوع حادث تصادم وقع بين سيارتين جامبو ميكروباص بالطريق الإقليمى بالقرب كارتة بلبيس، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بالدفن وتسليم الجثمان لذويه عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية.