الأوقاف: توزيع 250 طن لحوم بمناسبة المولد النبوى على الأسر الأولى بالرعاية

الشرقية - حمدى عبد العظيم

عقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لقاءًا بعددٍ من الأئمة ورجال الدعوة الإسلامية بالمحافظة، بحضور الشيخ مجدي بدران وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية والمستشار العسكري للمحافظة والدكتور محمد حامد وكيل مديرية الأوقاف وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

بدء اللقاء بترحيب محافظ الشرقية بوزير الأوقاف حيث أعرب المحافظ عن امتنانه لحرص وزير الأوقاف على مشاركة أبناء الشرقية احتفالاتهم بالعيد القومي للمحافظة الذي يوافق التاسع من سبتمبر من كل عام وأداء صلاة الجمعة بمسجد الفتح بمدينة الزقازيق وسط جموع المواطنين من أبناء المحافظة.

أكد محافظ الشرقية على الدور البارز لوزارة الأوقاف في النهوض بالخطاب الدعوي ونشر تعاليم الدين السمحة القائمة على الوسطية والاعتدال مشيداً بدور مديرية أوقاف الشرقية في تنظيم الأنشطة الدعوية من مجالس علمية و فقهية وحديثية ودعوية في مختلف مساجد المحافظة لنشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة وقطع الطريق أمام دعاة التشدد والغلو وجماعات التطرف والإرهاب.

ومن جانبه قدم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، التهنئة لمحافظ الشرقية ولأبناء المحافظة بمناسبة احتفالات المحافظة بعيدها القومي مؤكداً استمرار الوزارة في القيام بدورها الدعوي لمواجهة الفكر المتطرف وبناء العقل وتشكيل الوعي للمساهمة في بناء الوطن وتقدمه وكذلك دورها المجتمعي في توفير اللحوم والسلع الغائية الأساسية للأسر الأكثر احتياجا بمختلف محافظات الجمهورية.

وجه وزير الأوقاف بضرورة الاهتمام بتكثيف أعمال النظافة بالمساجد وبذل المزيد من الجهد والعمل في تنفيذ رسالة الوزارة في عمار المساجد ونشر الفكر الوسطي وصحيح الدين وتكثيف الأنشطة الدعوية من خلال الدروس الدينية والمقرأة ومجالس القراء ودورس اللغة العربية والتربية الإسلامية مع الاهتمام بتربية النشء على حفظ القرآن الكريم وتشجيعهم على الالتحاق بمراكز الثقافة الإسلامية ليشاركوا في بناء وطنهم.

أكد وزير الأوقاف علي ضرورة التوجه نحو المناطق النائية من خلال القوافل والاسابيع الدعوية لنشر تعاليم الدين الصحيح، وكذلك استمرار التعاون والتنسيق مع وزارتي الشباب والرياضة والتربية والتعليم وهيئة قصور الثقافة لعقد ندوات وجلسات دينية تساهم في حماية النشء والحفاظ على الهوية الدينية وترسيخ قيم المواطنة.

وخلال اللقاء أشار وزير الأوقاف إلي أنه بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف والعيد الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة تم اطلاق مبادرة للاحتفال بمولد سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم تحت عنوان( اعرف قدر نبيك) تستمر حتى نهاية الشهر الجاري يتم خلالها تكثيف الندوات الدينية والخطب الدعوية للتعريف بحياة الرسول وشمائله وأخلاقه وكذلك التعريف بإنجازات الدولة المصرية في مختلف القطاعات لبناء مستقبل أفضل لأبناء الوطن.

أوضح وزير الأوقاف أنه منذ عيد الأضحى الماضي وحتى الآن تم توزيع 100 طن من مشروع صكوك الاضاحي والاطعام، مؤكداً أنه سيتم توزيع 250 طن لحوم أضاحي وإطعام من الأوقاف على الأسر الأولى بالرعاية بمناسبة احتفالات المولد النبوي الشريف والعيد الخمسين لنصر أكتوبر المجيد، كما سيتم توزيع 511 ألف شنطة سلع غذائية بإجمالي 2500 طن على الأسر الأولى بالرعاية وذلك علي مستوي الجمهورية منهم 100 طن لمحافظة الشرقية تم تسليم 60 طن لتوزيعهم علي المستحقين من أبناء المحافظة مؤكداً أن صكوك الإطعام مستمرة على مدار العام.

وفي نهاية اللقاء قدم وزير الأوقاف الشكر لمحافظ الشرقية على مجهوداته الداعمة لمديرية أوقاف الشرقية للاستمرار في أداء رسالتها السامية لنشر تعاليم صحيح الدين داعيا المولي عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء تحت القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.