مصرع شخص فى حادث تصادم بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

لقي شخص مصرعه، متأثرا بإصابته، إثر تعرضه لحادث تصادم سيارة نقل بطريق سماكين الشرق - الحسينية، نطاق محافظة الشرقية ، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى المركزى.

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطار يفيد بورود حادث تصادم سيارة نقل بشخص بطريق سماكين الشرق مركز الحسينية، مما أسفر عن مصرع شخص، يدعى " محمد ال م م " 66 سنة سنة مقيم نطاق مركز الحسينية.

تم الدفع بمرفق الاسعاف ونقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الحسينية المركزى، تم رفع أثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية، أمام حركة المركبات،وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإحالته للنيابة العامة بمركز الحسينية، لاتخاذ الإجراءات القانونية.

.وفى سياق متصل أصيب 5 أشخاص بينهم سيدتان بسحجات وكدمات وجروح قطعية، ناحية عزبة محمد نطاق مركز الحسينية، إثر مشاجرة وتعدى من أخرين، وتم نقلهم إلى مستشفى الحسينية المركزى لتلقى الإسعافات الأولية.