اليوم السابع
Ads
الجمعة، 01 سبتمبر 2023 04:03 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

‫وزير الرى يتفقد مشروعات الموارد المائية والرى بمحافظة الشرقية

الجمعة، 01 سبتمبر 2023 02:55 م
‫وزير الرى يتفقد مشروعات الموارد المائية والرى بمحافظة الشرقية الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قام الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري اليوم الجمعة بتفقد موقع عملية إحلال وتجديد كوبري العزيزية وكوبرى ك 8.800 علي بحر مويس بقرية العزيزية بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية والجارى تنفيذها تحت إشراف قطاع التوسع الأفقي والمشروعات بالوزارة .  

ووجه سويلم المهندس طارق اللبان رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة الشرقية بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الآثار لإتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ علي الطراز المعماري والطابع التاريخي للكوبري .

وعقب الزيارة إلتقى الدكتور سويلم بالسيد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، والذى أعرب عن ترحيبه بزيارة الوزير .

وتوجه سويلم بالتهنئة للمحافظ وجميع أهالى محافظة الشرقية بمناسبة إحتفالات محافظة الشرقية بعيدها القومى .

كما التقى سويلم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، و الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة حيث أكد الوزراء على استمرار التنسيق بين الوزارات فى كافة الموضوعات المشتركة.

وعقب الزيارة توجه الدكتور سويلم  لمسجد الفتح بمدينة الزقازيق لتأدية صلاة الجمعة والمشاركة في احتفالات محافظة الشرقية بعيدها القومى.


وزير الرى

محافظ الشرقية

الشرقية

الرى



الموضوعات المتعلقة

‫وزير الرى: استخدام الصنادل فى تطهيرات الترع الرئيسية لعدم إعاقة الحركة المرورية

الأربعاء، 30 أغسطس 2023 09:23 ص

وزارة الرى تعلن إزالة 16 مخالفة على النيل فى 4 محافظات

الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 11:18 ص

وزير الرى: القاهرة تبذل أقصى الجهود لنجاح مفاوضات سد النهضة

الأحد، 27 أغسطس 2023 01:32 م

تعرف على إجراءات وزارة الرى للتعامل مع السيول والأمطار الغزيرة

الأحد، 27 أغسطس 2023 06:00 ص

وزير الرى يلتقى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة بالسويد

الأربعاء، 23 أغسطس 2023 02:14 م

وزير الرى: 800 مليون شخص فى أفريقيا يفتقرون لخدمات الصرف الصحى

الأربعاء، 23 أغسطس 2023 09:19 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة