مساجد الأقصر تتألق بالحصول على شهادات الاعتماد والجودة من الأوقاف.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

حققت مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر ، نجاحات جديدة فى المساجد وحصولها على شهادة الإعتماد وضمان الجودة من الفئة "أ"، وذلك فى إطار تفعيل الدور الدينى والوطنى والاجتماعى لوزارة الأوقاف، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ومن بين مفردات هذا الدور الاهتمام الكبير الذى توليه الوزارة بالمساجد مبنى ومعنى بكافة محافظات الجمهورية.

وفى هذا الصدد أعلن الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود مدير مديرية الأوقاف بالأقصر، عن قيام الوزارة باعتماد مسجد أحمد النجم بمدينة الأقصر لحصوله على شهادة الإعتماد وضمان الجودة، أما المسجد الثانى الذى يحصل على الشهادة هو مسجد النور بمدينة طيبة الجديدة، كما حصل مسجد سيدى أبو الحجاج الأقصر بوسط مدينة الأقصر على شهادة الإعتماد وضمان الجودة، ليكون بذلك المسجد الثالث فى قائمة مساجد الحصول التى تحصل على الشهادة.

ويضيف وكيل أوقاف الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أن المسجد الأول الذى يحصل على شهادة الإعتماد وضمان الجودة، هو مسجد أحمد النجم بوسط المدينة، حيث يتمتع مسجد أحمد النجم والذى يقع بمدينة الأقصر وبجوار معبد الأقصر ومسجد العارف بالله أبو الحجاج بطراز معمارى فريد وهندسة إنشائية متميزة، إلى جانب ثرائه الفريد فى التكوينات الهندسية والجمالية، حيث أن مساحة صحن المسجد ما يقرب من 400 متر والمساحة الإجمالية للمسجد ما يقرب من 600 متر، ويوجد به عدد مئذنة واحدة ويخدم كتلة سكانية كثيفة ومتنوعة، كما إنه يوجد به العديد من الأنشطة الدعوية المكثفة، وعددها ثمانية برامج دعوية تتضمن المقرأة النموذجية ومقرأة الجمهور والمجلس التثقيفى والفقهى والدروس المنهجية ودرس العصر وخاطرة العشاء والبرنامج الصيفى للطفل وبرنامج الندوات العلمية.

وعقب حصول مسجد أحمد النجم على شهادة الإعتماد وضمان الجودة، أدى المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وعدد من قيادات المحافظة ومديرية الأمن، صلاة الجمعة الماضية داخل المسجد فى يوم 25 أغسطس 2023، وذلك إحتفالاً بتلك المناسبة، حيث ألقى خطبة الجمعة فضيلة الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، والتى كانت بعنوان قضاء حوائج الناس بين الواجب والمندوب.

ويؤكد الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، أن المسجد الثانى الذى يحصل على شهادة الإعتماد وضمان الجودة فهو مسجد النور بمدينة طيبة الجديدة، الذى يعتبر من التحف المعمارية المتميزة فى شمال مدينة الأقصر، والذى يخدم بفعاليات دورية الآلاف من المواطنين فى المدينة الأبرز بالأقصر، وتم داخل المسجد عقب فعاليات مجلس الإقراء الأول إحدى أنشطة المديرية لدعم الأهالى، تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ومن بين مفردات هذا الدور الاهتمام الكبير الذى توليه الوزارة لنشر العلم النافع فى ربوع مصر.

أما بالنسبة للمسجد الثالث فى الأقصر بقائمة الإعتماد وضمان الجودة، فهو مسجد القطب العارف بالله سيدى أبو الحجاج الأقصرى، والذى يعتبر الأشهر والأقدم بمدينة الأقصر، حيث يخدم رواده من الأهالى على مدار الساعة بجانب الأفواج السياحية التى تزور المعبد خلال الموسم السياحى الشتوى ضمن زيارة معبد الأقصر، نظراً لقيمة المسجد التاريخية وجدرانه الفرعونية.

وفى هذا الصدد صرح الشيخ مبارك على إمام مسجد سيدى أبو الحجاج الأقصرى، أنه لخطوة هامة للمسجد دخوله الإعتماد وضمان الجودة بقرار من وزارة الأوقاف، حيث يعود تاريخ بناء المسجد إلى عام 658هـ، الموافق 1286م، وقد بنى بساحة معبد الأقصر على نسق المساجد الفاطمية القديمة، ليزاحم تماثيل رمسيس الثانى أحد أعظم الملوك الرعامسة، الذى ينسب إليه إنشاء معبد الأقصر، ويقف شاهدًا على 3 حضارات إنسانية، حيث يخترق بطابعه الإسلامى بهو معبد الأقصر الذى يحتوى على الكثير من مظاهر الحضارة الفرعونية من أعمدة وتماثيل ونقوش ورسومات لا تزال حية على جدران المعبد، والذى يضم أيضا بالإضافة إلى المسجد بقايا كنيسة قبطية قديمة طمرت تحت مبنى المسجد الذى يرتفع فوق سطح أرض المعبد بأكثر من 10 أمتار، وكان قد تم تسجيل مسجد أبو الحجاج الأقصرى، ‏كأثر‏ ‏إسلامى ‏فى 21 يونيو 2007، وهو عبارة عن ساحة مربعة الشكل، مغطاة بقبو ومدخله الرئيسى يقع بالجهة الغربية جرت له عمارات كثيرة فى العصور الأيوبية والمملوكية والعثمانية والحديثة، وهو مشيد على الجهة الشمالية الشرقية لمعبد الأقصر، ويبلغ ارتفاع مدخله 12 مترًا، ويخلو من الزخارف الهندسية والنباتية واللوحات الخطية المعروفة فى العمارة الإسلامية.

ويضيف الشيخ مبارك على، لـ"اليوم السابع"، أنه قد شهد مسجد العارف بالله أبو الحجاج الأقصرى فى 2019، أكبر خطة دعم وتطوير فى تاريخه خلال الفترة الماضية، حيث إنه تم الانتهاء تماماً من خطة مديرية أوقاف الأقصر بقيادة الشيخ سيد محمد عبد الدايم لتجديد وتطوير المسجد الذى يعتبر الأشهر والأقدم بمحافظة الأقصر، لخدمة رواده من الأهالى على مدار الساعة بجانب الأفواج السياحية التى تزور المعبد خلال الموسم السياحى الشتوى ضمن زيارة معبد الأقصر، نظراً لقيمة المسجد التاريخية وجدرانه الفرعونية، موضحاً أن الضريح بالمسجد يتميز بطابع خاص، حيث أنه يحتوى على أعمدة أثرية ويضم أجزاءً من معبد الأقصر، الأمر الذى جعل ضمه لوزارة الآثار أمرا حتميا، ويستقبل ضريح أبو الحجاج بالأقصر، بشكل يومى الآلاف من المواطنين، الذين يقومون بتوزيع الخبز الصغير والأرز باللبن والتمر على مريديه، كما تقصده العروس قبل زفافها لطلب البركة بأهل الله الصالحين، ويتميز المسجد والضريح الذى مضى على بنائه أكثر من 8 قرون، بشكله الفريد وتوسطه لكتلة أثرية فريدة يقصدها السياح من مختلف البلدان جعله يخطف أنظار السياح القاصدين لزيارة معبد الأقصر، وتحول لدى الكثير منهم إلى فقرة رئيسية ضمن برامجهم لزيارة آثار مدينة الأقصر، حيث أنه قيمة تاريخية وأثرية تخطف عيون الوافدين إلى معبد الأقصر، للبحث فى تاريخ هذا المسجد والسبب وراء وجوده فى أحضان معبد الأقصر بهذا الشكل.

وأوضح إمام مسجد سيدى أبو الحجاج الأقصرى، أنه يعلو المسجد شريط من الشرفات المبنية بالطوب الأحمر، لكن ما يميز المسجد عن بقية المساجد هو احتوائه على ‏أعمدة‏ ‏وأعتاب‏ ‏ونقوش‏ مشابهة تماما لمعبد الأقصر، وقد جاء اكتشاف هذه النقوش بالصدفة البحتة بعد تعرض المسجد لحريق، وكانت المفاجأة عندما كشف العاملون بالترميم عن وجود أعمدة أثرية من الطراز الفرعونى مطمورة بالمسجد، وتبين أن هذه الأعمدة هى جزء من معبد فرعونى ضخم يغطيه تل من التراب والطمى وهو نفس التل الذى قام سيدى أبو الحجاج الأقصرى ببناء مسجده فوقه، موضحاً أن مأذنة مسجد أبو الحجاج الأثرية من أعرق وأشهر المآذن بمصر، فهى أقدم أجزاء المسجد القديم وتعود إلى عصر أبو الحجاج، وتتكون من ثلاث طبقات الأولى مربعة الشكل، والثانية والثالثة على شكل أسطوانى، وقرب نهايتها مجموعة من النوافذ والفتحات، وهى مبنية بالطوب اللبن، والجزء الأسفل المربع مقوى بأعمدة خشبية، وتشبه مئذنة مسجد أبو الحجاج مآذن الصعيد القديمة ذات الطراز الفاطمى ويبلغ ارتفاعها نحو 14 مترا، وقد أجريت للمسجد عدة عمارات وتوسعات، وتم ترميمه أوائل القرن العشرين، وخلال النصف الأول من القرن نفسه أنشئ مسجد جديد على الطراز ذاته بجوار المسجد القديم، وفى عام 2009، انتهت أعمال ترميم فى المسجد استغرقت عامين، وجرت تحت إشراف المجلس الأعلى للآثار، وبلغت تكلفتها 7 ملايين جنيه، وشملت العمارة الجديدة توسعة ساحة الصلاة وتدعيم القبة وتغيير الأسقف، بعد أن تعرض المسجد لحريق عام 2007.

والجدير بالذكر أن العارف بالله أبو الحجاج الأقصرى، هو "يوسف بن عبد الرحيم بن عيسى الزاهد"، الذى استقر فى الأقصر وكان ينتمى إلى أسرة كريمة ميسورة الحال عرفت بالتقوى والصلاح، وكان والده صاحب منصب كبير فى الدولة العباسية، وينتهى نسبه إلى سيدنا الحسين بن على رضى الله عنهما، وقد ولد الشيخ فى أوائل القرن السادس الهجرى بمدينة بغداد، فى عهد الخليفة العباسى المقتفى لأمر الله، حيث ترك سيدى أبو الحجاج الأقصرى العمل الرسمى وتفرغ للعلم والزهد والعبادة، وسافر إلى الإسكندرية والتقى فيها أعلام الصوفية خاصة من أصحاب الطريقتين الشاذلية والرفاعية، وتتلمذ على يد الشيخ عبد الرازق الجازولى، وأصبح أقرب تلاميذه ومريديه، ثم عاد أبو الحجاج إلى الأقصر، والتقى الشيخ عبد الرحيم القنائى "صاحب مسجد قنا الشهير"، وأقام واستقر بالأقصر، حتى وفاته فى عهد الملك الصالح نجم الدين الأيوبى عن 90 عامًا، وكان له مجلس علم يقصده الناس من كل مكان، وترك أبو الحجاج تراثا علميا، ومن أشهره منظومته الشعرية فى علم التوحيد وتقع فى 99 بابا، وتشتمل على 1233 بيتا، وتوفى الشيخ بالأقصر عام 642هـ، ويقال إنه كان كثير الاعتكاف والانعزال بمعبد الأقصر، ولهذا السبب أقام مسجده بقلب معبد الأقصر.