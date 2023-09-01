حملة 100 يوم صحة بالأقصر تواصل تقديم الخدمات الصحية والتثقيفية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت محافظة الأقصر، وصول قطار حملة 100 يوم صحة بإشراف مديرية الشئون الصحية، ليومه الـ65 لدعم المواطنين بحملات فحص وتقديم علاج مجانى وندوات توعوية وتثقيفية متنوعة، حيث تقوم الفرق الصحية منذ انطلاقها بدعم عدد كبير من القرى والنجوع والوحدات الصحية لدعم صحة المواطنين.

ومن جانبه صرح الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر، إنه تم على مدار الأيام الماضية ضمن مبادرة 100 يوم صحة السعى نحو الجانب التوعوى والإرشادى لدى المواطنين عن طريق عمل ندوات تثقيفية لزيادة الوعى والثقافة الصحية لجميع المواطنين، داخل وحدة الزناقطة بإدارة البندر، حيث تم عمل ندوة تثقيفية عن حمى الضنك وأعراضها وطرق انتقالها وكيفية الوقاية منها، وعن مبادرة 100 يوم صحة والخدمات التى تقدمها للمواطنين.

كما استمرت الفرق الطبية المختلفة بمديرية الشؤون الصحية بالأقصر، فى فعالياتها داخل وحدة العشى إدارة الزينية، عبر تقديم خدماتها المتنوعة والمكثفة للمواطنين، كما أن المبادرة تطرقت إلى الجانب التوعوى والإرشادى والتثقيفى للمواطنين نحو الخدمات التى تقدمها تلك المبادرة، وأثر تلك الخدمات على كل فرد من أفراد الأسرة، حيث تم عمل ندوة تثقيفية عن حمى الضنك وأعراضها وطرق انتقالها وكيفية الوقاية منها، وتم تنظيم ندوة تثقيفية بمركز شباب المريس عن مفهوم تنظيم الأسرة وأهمية المباعدة بين الولادات للأم والطفل والكشف المبكر لاكتشاف أورام الثدى، وقام فرق التواصل المجتمعى داخل وحدة منشأة العمارى بإدارة البندر، حيث تجتهد الفرق فى تقديم خدمات التوعية والإرشاد للمواطنين حول الخدمات الطبية المتنوعة التى تقدمها المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة، كما تطرقت الندوة إلى التعريف بحمى الضنك وأعراضها وكيفية انتقالها والوقاية منها.