"قصور ثقافة الأقصر" تقدم أنشطة متنوعة للأطفال والكبار.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تقدم قصور الثقافة فى الأقصر ، أنشطة متنوعة ومكثفة للأطفال والكبار، حيث تم تقديم ورش لتعليم الأطفال فن الماندالا والعزف على الناي والخط العربي ضمن مبادرة "ثقافتنا فى إجازتنا"، حيث تشهد القصور إقبال الرواد ضمن فعاليات النشاط الصيفي، بمواقع الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

وفى هذا الصدد نفذ قصر ثقافة الأقصر ورشة فنية "صلصال" نفذتها رنا محمد، والتى استخدمت ورق الكانسون والصلصال، وورشة فنية "لوحة شتاء" نفذتها صفاء حسن مستخدمة ورق الكانسون وألوان، وأقيم كورس تعليم الشعر بعنوان "ميلاد شاعر" للشاعر يحيى سمير، كما نفذت شيماء سعيد ورشة فنية بعنوان "فن المانديلا" مستخدمةً ورق الكانسون وألوان.

كما أعد قسم الثقافة العامة دورى ثقافي لرواد القصر أدارته حسانية حجاج، ونفذ قسم الموسيقى العربية ورشة عزف على الناي نفذها طه حساني، ونفذت مشيرة طلعت ورشة" ميدالية عنقود" وورشة أشغال يدوية "كيفية عمل هواية"، مستخدمة ميدالية وحلقات وأشكال معدن مسامير مقطرة وخرز ودبوس مكتب، ورشة فنية "عمل حلق من اللولي"، مستخدمة حلقات وخرز لولي وخيط صنارة، نفذت ورشة فنية بعنوان "ماسكات" نفذتها منار السيد بإستخدام فوم جليتير ومقص واستيك، هذا بجانب استمرار ورشة" تعليم الخط العربي" نفذتها شيماء مرجان، حيث تأتي الفعاليات ضمن الأنشطة التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى من خلال فرع ثقافة الأقصر.