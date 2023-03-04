ثقافة الأقصر تدعم الشباب والأطفال بمحاضرات حول الإخراج المسرحى.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت قصور الثقافة بمحافظة الأقصر، تنظيم عدة فعاليات ثقافية وفنية متنوعة على مدار الـ24 ساعة الماضية، وذلك ضمن برنامج فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، من بينها محاضرة بقصر ثقافة الأقصر بعنوان "ماهية الإخراج في المسرح وعوالمه"، حيث تناول خلالها المخرج المسرحي كريم الشاوري، الاتجاهات الحديثة في الإخراج المسرحي في الجانب الأدبي والعلمي في أوروبا وأنواع المذاهب في الأدب "الكلاسيكي، الرومانسي، الواقعي"، وشهد القصر أمسية شعرية للشاعر شعبان شلبى.

وقدم بيت ثقافة الأقالتة محاضرة بعنوان "قيمة الأمن في الوطن"، تحدث بها محمد محمد الصادق مسئول البيت، عن أهمية إحساس الإنسان بالأمن والأمان، وكيف يساعد الأمن على الاستثمار والنمو الاقتصادي، بجانب ذلك عقد قصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان "الحرف البيئية المهددة بالانقراض" تحدث بها سيد صدقي عن الحرف البيئية والتراث والطبيعة وكيفية الحفاظ على الحرف البيئية.

وشمل برنامج الفرع وفق خطة إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، تنفيذ محاضرة بمكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلي بعنوان "دور الدولة في دعم الثروة الحيوانية" تحدث بها علاء الأمين عن سياسة الدولة في الدعم وتوفير القروض لصغار المربين والرعاية البيطرية، وعقد قصر ثقافة حسن فتحى محاضرة بعنوان "العدالة الاجتماعية" أوضحت بها د. سعاد أحمد عباس تعريف العدالة الاجتماعية وتعزيزها والرؤية الاستراتيجية للعدالة الاجتماعية وصورها في مصر، وفي مكتبة الطفل والشباب بالرياينة نفذت أمسية شعرية للشاعر علي حسان، وأعد دوري ثقافي مع للأطفال أسئلة في المعلومات العامة أداره محمد عبده، وأقامت مكتبة النمسا الثقافية ورشة حكي بعنوان "الحمار الشقي" تأليف خالد عبد العاطي أوضحت خلالها منال عبد الرسول أن الأنانية مبدأ سيئ وأن عدم التوجيه السليم من الأم وتجاهل الأفعال السيئة يؤدي إلى الوقوع في الخطأ والتمسك بالعند يؤدي إلى العقاب الشديد.

وفي قصر ثقافة بهاء طاهر بالأقصر عقدت محاضرة بعنوان "مخاطر الإرهاب على المجتمع وقيمة الولاء والانتماء للوطن" أوضحت بها إيفون إيليا معنى الإرهاب وأنواعه وأشكاله وأسبابه ومخاطر الآثار الجانبية للإرهاب على الفرد والمجتمع، بجانب ذلك أعدت أمسية عن "الإسراء والمعراج" بحضور الشيخ محمد عبده أمين والشاعر شعبان شلبي والأديب بكري عبد الحميد، وتناولوا بها تفاصيل الإسراء والمعراج وكيف أسعد الله سبحانه وتعالى حبيبه ونبيه. كما أعد عرض إنشاد ديني للشاعر يحيى بحر، وذلك بمدرسة الإمام الحسين الابتدائية بنجع الترعة، بالإضافة إلى ذلك أعدت مناقشة كتاب "شرق النخيل" تأليف الكاتب والروائي بهاء طاهر ناقشه الشاعر بكري عبد الحميد، ونفذت ورشة فنية تنفيذ صفاء متولي عرابي بمدرسة الشيخ أبو العلا الابتدائية.



ثقافة الأقصر تدعم الشباب بمحاضرات مختلفة



ثقافة الأقصر تدعم الشباب والأطفال بمحاضرات متنوعة



جانب من الفعاليات لدعم الأطفال فى قصور الثقافة



محاضرات حول الإخراج المسرحي والحرف المهددة بالإنقراض



