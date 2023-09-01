غرق مواطن داخل مصرف بالمنيا.. وإصابة 5 أشخاص فى انقلاب تروسيكل بالبحيرة

البحيرة- ناصر جودة

أصيب منذ قليل 5 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، إثر سقوط حادث انقلاب تروسيكل بمركز النوبارية بالظهير الصحراوي لمحافظة البحيرة

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بهذا الحادث من شرطة النجدة، و بالفحص تبين إصابة 5 أشخاص إثر وقوع حادث انقلاب تروسيكل بالقرب من قرية الوفاء والأمل التابعة لمركز النوبارية، وتم نقل المصابين لمستشفى النوبارية المركزى لإسعافهم وتلقى العلاج الطبى العاجل، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالتها الى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

فى سياق متصل، غرق شخص داخل أحد المصارف بمركز إدكو بالبحيرة فى ظروف غامضة، حيث تلقت مديرية أمن البحيرة إخطارًا بالواقعة من شرطة النجدة،وبالفحص تبين وفاة"أحمد. ال .س م.خ " 43 سنه - إثر إصابته باسفكسيا الغرق داخل المصرف الكبير بمركز إدكو بالبحيرة، وتم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى رشيد المركزى تحت تصرف النيابة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة.