اليوم السابع
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ضبط 20 طن أسمدة زراعية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية بالبحيرة

الجمعة، 01 سبتمبر 2023 02:35 م
ضبط 20 طن أسمدة زراعية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية بالبحيرة أسمدة زراعية
البحيرة - ناصر جودة

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شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية  بالبحيرة، حملات مكبرة على الأسواق والمحلات التجارية، لمواجهة بيع الأسمدة الزراعية المدعمة والمجهولة المصدر.
 
وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 20 طن أسمدة زراعية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية داخل مصنع مخصبات زراعية بالنوبارية. وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
 
أشرف على الحملة الرقابية المحاسب مجدي الخضر وكيل وزارة التموين ومفتاح عبد اللطيف مدير عام التجارة الداخلية وسمير البلكيمى مدير الرقابة بمديرية التموين. 
 
وتأتى هذه الحملات فى إطار جهود محافظة البحيرة لتكثيف الحملات الرقابية والمرور الدورى على الأسواق والمحلات وثلاجات المواد الغذائية وذلك لمكافحة الغش التجارى وضبط السلع مجهولة المصدر و منتهية الصلاحية مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين. 
 
من جانبها وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بضرورة تكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الاستيلاء على الدعم والسوق السوداء ومتابعة الأسواق والمخابز والمحال التجارية، مشددة على العمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين. 
 
 
 

أسمدة زراعية

محافظة البحيرة

مركز النوبارية

حملات تموينية

حملات رقابية



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