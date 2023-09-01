عند الرجال والنساء.. لماذا يحتاج البعض لاختبار هرمون التستوستيرون؟

كتبت نهير عبد النبى

يقوم اختبار التستوستيرون بفحص قياس مستوى هذا الهرمون الذكري في الدم، حيث يؤثر التستوستيرون على الميزات الجنسية والنمو عند الرجال، ويتم إنتاجه بكميات كبيرة عن طريق الخصيتين .

وفي كل من الرجال والنساء، يتم إنتاج هرمون التستوستيرون بكميات صغيرة عن طريق الغدد الكظرية للرجل ، وفي النساء عن طريق المبيضين ، وحسب ما ذكره موقع myhealth يمكن إجراء اختبار هرمون التستوستيرون من أجل التالى :

-تعرف على سبب مواجهة الرجل لمشاكل في إنجاب طفل (العقم)، حيث ان انخفاض كمية هرمون التستوستيرون يمكن أن يؤدي إلى انخفاض عدد الحيوانات المنوية.

-فحص المشاكل الجنسية لدى الرجل. وجود مستوى منخفض من هرمون التستوستيرون قد يقلل من الدافع الجنسي لدى الرجل أو لا يسمح له بالانتصاب (ضعف الانتصاب).

-تعرف على ما إذا كان ارتفاع مستوى هرمون التستوستيرون يتسبب في ظهور علامات البلوغ المبكرة لدى الصبي الذي يقل عمره عن 10 سنوات.

-اكتشف سبب ظهور السمات الذكورية لدى المرأة، مثل شعر الوجه والجسم الزائد (الشعرانية) والصوت العميق.

-تعرف على أسباب عدم انتظام الدورة الشهرية لدى المرأة.

-تعرف على ما إذا كانت أدوية خفض هرمون التستوستيرون فعالة لدى رجل مصاب بسرطان البروستاتا المتقدم .

-تعرف على سبب هشاشة العظام عند الرجل.