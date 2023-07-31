ما مخاطر عدم توازن هرمون التستوستيرون؟

إيناس البنا



يلعب هرمون التستوستيرون، وهو هرمون الذكورة الأساسي، دورًا مهمًا في جوانب مختلفة من صحة الرجال، بما في ذلك العافية الجنسية والخصوبة ومستويات الطاقة وكمال الأجسام والرفاهية العامة.

ومع ذلك، فقد سلطت الدراسات الحديثة وفقًا لموقع "healthline"، الضوء على اتجاه مقلق لانخفاض مستويات هرمون التستوستيرون لدى الرجال على مدى العقود الماضية، حيث يمكن أن يؤدي هذا الانخفاض في هرمون التستوستيرون، الذي يشار إليه غالبًا باسم اختلال توازن هرمون التستوستيرون، إلى مشاكل جسدية وعقلية يمكن أن تسبب أيضًا آثارًا مالية. فهم اختلال التستوستيرون

التستوستيرون مسئول عن تطوير الخصائص الجنسية الثانوية للذكور وهو حيوي للحفاظ على الصحة البدنية والعقلية المثلى لدى الرجال. ومع ذلك، فقد ساهمت عدة عوامل في انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون في السنوات الأخيرة، تشمل هذه العوامل أنماط الحياة المستقرة ، والخيارات الغذائية السيئة ، والتعرض للسموم البيئية ، والضغط المزمن، والسمنة، وعملية الشيخوخة نفسها. في حين أن الأسباب متعددة العوامل ، فإن عواقب عدم توازن هرمون التستوستيرون بعيدة المدى.

التأثير الجسدي لخلل التستوستيرون العافية الجنسية

التستوستيرون ضروري للرغبة الجنسية ، والرغبة الجنسية ، ووظيفة الانتصاب لدى الرجال، يمكن أن يؤدي عدم توازن هرمون التستوستيرون إلى انخفاض الرغبة الجنسية ، وضعف الانتصاب ، وانخفاض الرضا الجنسي ، مما يؤثر على العلاقات الحميمة ونوعية الحياة بشكل عام. هناك العديد من التقارير العلمية حول زيادة العقم عند الذكور وتقليل عدد الحيوانات المنوية على مدى العقدين الماضيين.

كتلة العضلات وقوتها

التستوستيرون هو هرمون الابتنائية الذي يعزز نمو العضلات وقوتها. يمكن أن يؤدي انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون إلى انخفاض كتلة العضلات ، وانخفاض الأداء البدني ، وتكوين الجسم للخطر ، مما يؤثر على الثقة واحترام الذات والأنشطة الاجتماعية. تكون التأثيرات أكثر وضوحًا مع تقدم العمر.

التأثير العقلي لاختلال التستوستيرون

يؤثر التستوستيرون على الحالة المزاجية والوظيفة المعرفية والصحة العقلية بشكل عام. ارتبط انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون بأعراض الاكتئاب والقلق والتهيج وانخفاض الدافع ، مما يؤثر على التفاعلات الاجتماعية للأفراد والإنتاجية. نظرًا لأن الرجال أكثر ترددًا في الاقتراب من المتخصصين في الرعاية الصحية مقارنة بالنساء ، فإن هذه المشكلات لا يتم التعرف عليها ولا يتم معالجتها مما يؤدي إلى مزيد من التدهور اللولبي الشرير ، كما يشارك الدكتور بال.

فهم التأثير الجسدي النفسي والمالي لاختلال هرمون التستوستيرون

الطاقة والحيوية

يلعب التستوستيرون دورًا حيويًا في مستويات الطاقة والحيوية والنشاط العام للحياة. يمكن أن يؤدي عدم توازن هرمون التستوستيرون إلى الإرهاق ونقص الطاقة وتقليل الحماس والتأثير على الإنتاجية والمشاركة في الأنشطة الاجتماعية والتمتع العام بالحياة.

معالجة اختلال التستوستيرون

إن إدراك التأثير الاجتماعي والمالي لاختلال هرمون التستوستيرون أمر بالغ الأهمية في تطوير استراتيجيات الوقاية والعلاج. يمكن أن تؤثر تعديلات نمط الحياة مثل التمارين المنتظمة والأكل الصحي وتقليل التوتر وإدارة الوزن بشكل إيجابي على مستويات هرمون التستوستيرون. كما نوصي باستخدام المكملات التي تعزز مستويات هرمون التستوستيرون، أثبتت المستخلصات العشبية المتعددة مثل Ashwagandha و Safed Musli والمواد الطبيعية مثل Shilajit أنها تساعد على زيادة مستويات هرمون التستوستيرون لدى الرجال.

بالإضافة إلى ذلك ، يمكن للطبيب تقديم العلاج بالهرمونات البديلة والتدخلات الأخرى لاستعادة التوازن الهرموني لدى الأفراد الذين يعانون من خلل كبير في التستوستيرون سريريًا.