ضبط 3200 علبة مسلى صناعى مجهولة المصدر داخل مصنع بالغربية

الغربية عادل ضرة

نجحت حملة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين من ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية قبل بيعها للجمهور بالأسواق، وضبط تاجر تموينى لاستيلائه على سلع تموينية لبيعها بالسوق السوداء وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كان وكيل وزارة التموين قد وجه بتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق والمحلات التجارية لإحكام الرقابة التموينية على السلع الغذائية المعروضة والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى.

وتشكلت حملة تموينية بدائرة مركز المحلة برئاسة المهندس محمد ابوهاشم وكيل وزارة التموين، ضمت السعودى عبدالحميد، وليد بدر المفتشين بإدارة الرقابة التموينية بالمديرية بالاشتراك بالإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، وتم ضبط 3200 علبة مسلى صناعى مجهولة المصدر بداخل إحدى مصانع تعبئة المواد الغذائية، وضبط 1000 لتر خل طعام بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية.

كما تم ضبط 100 علبة جبنه بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية بداخل إحدى مصانع الجبن، وتحرير محضر جنحه ضد تاجر تموينى لقيامه بالاستلاء على سلع تموينية مدعمة للبيع بالسوق السوداء بغرض التربح منها والكسب الغير مشروع بمبلغ وقدره 3 آلاف جنيه.