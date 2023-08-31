ضبط منتجات وسلع وخامات مجهولة المصدر خلال حملات تموينية بالإسكندرية

الإسكندرية - جاكلين منير

شنت مديرية التموين بالإسكندرية حملات مكبرة، وذلك بتوجيهات من الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لضبط ومتابعة الأسواق.

وأصدر المهندس أحمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على الأسواق.

وقامت إدارة تموين العجمى برئاسة إبراهيم خلف مدير الإدارة، وتحت إشراف ريهام عبد القادر رئيسة الرقابة، ومحمد الشافعى مفتش الإدارة بالاشتراك مع مباحث التموين بنطاق الإدارة، والتى أسفرت عن ضبط محل لمعالجة مياة شرب، وذلك لحيازته منتجات مجهولة المصدر، وتمت مصادرة 15 شيكارة ملح أقراص لوحدات المعالجة للمياه بإجمالى 375 كجم مجهول المصدر لعدم وجود المستندات الخاصة بحيازتها أو مصدرها، 2 تنك مياة بإجمالى 6000 لتر بدون بيانات تجارية.

كما تم ضبط محل لتصنيع لعب الأطفال، وذلك لحيازته خامات تصنيع لعب أطفال مجهولة المصدر، ومصادرة 5 براميل بوليستر زنة البرميل الواحد 225 بإجمالى 1125 كجم، تم تحرير محضر ضد صاحب محل عطارة، وذلك لحيازته سلعا مجهولة المصدر. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات.