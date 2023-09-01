حقائق عن متحور كورونا الجديد بيرولا.. هل يختلف عن المتحورات السابقة؟

فاطمة ياسر

أيريس وفيروناكس وأخيرا بيرولا، متحورات ظهرت لفيروس كورونا، ما قد يتسبب فى قلق بسبب سرعة انتشارها، وخلال هذا التقرير سنتعرف على كل ما يخص سلالة "بيرولا" الجديدة، وذلك وفقا للتقرير المنشور عبر جريدة " dailymail." البريطانية.

ما هي سلالة "بيرولا" الجديدة؟



أُطلق على السلالة الجديدة اسم "بيرولا"، وعلميًا معروفة باسم BA.X/BA.2.86. ، وقال أحد علماء الأوبئة في وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة، المكلف بتتبع التهديدات الفيروسية مثل كوفيد، إن البديل يمكن أن يطلق عليه اسم "Pi"، وهو الحرف الذي يتبع Omicron في الأبجدية اليونانية.

وتتغير الفيروسات باستمرار من خلال الطفرات، وفي بعض الأحيان تؤدي هذه الطفرات إلى ظهور متغيرات جديدة.

أين تم رصد سلالة "بيرولا" الجديدة؟



ظهر متغير " بيرولا" لأول مرة في هذا الشهر بعد أن اكتشف أحد متتبعي الفيروسات عن حالات ظهرت في البداية في الدنمارك، وفي 18 أغسطس، كشفت UKHSA عن اكتشاف حالة واحدة من BA.2.86 في المملكة المتحدة.

وتم اكتشاف حالتين إضافيتين في جنوب إفريقيا في 23 أغسطس، وبحسب ما ورد تم اكتشاف اكتشافات أخرى عبر عينات مياه الصرف الصحي في سويسرا وتايلاند.وهذا يعني أنه تم الآن اكتشاف السلالة في أربع قارات منفصلة.ويأتي المتغير أيضًا بعد وصول سلالة أخرى تحمل اسم إيريس والمعروفة علميًا باسم EG.5.1.

لماذا أثارت متحور "بيرولا" القلق؟



تم تسليط الضوء على بيرولا لأنه يحمل العديد من الطفرات الجديدة التي تجعله قابلاً للتطور، ومختلفة عن سلالات أوميكرون السابقة، ويعتقد الخبراء أن المتغير يحتوي على أكثر من 30 طفرة في بروتينه الشوكي، وهو جزء الفيروس الذي يلتصق بالخلايا البشرية ويسبب العدوى.

وقد نصح بعض العلماء بالفعل إلى عودة أقنعة الوجه وتغيير أهلية لقاح كوفيد في المملكة المتحدة بسبب المتغير الجديد.

ومع ذلك، حذر آخرون من أنه من السابق لأوانه الذعر وأنه لن تكون هناك حاجة إلى عمليات الإغلاق أو غيرها من القيود في عصر الوباء.

ما مدى خطورة الأعراض الخاصة بمتحور بيرولا؟



قد يؤدي ارتفاع الحالات إلى وضع الخدمات الصحية تحت الضغط، ومن المعروف أن أعراض كورونا عادة تشمل ارتفاع درجة الحرارة والسعال والبرد وفقدان حاسة التذوق أو الشم.

ومع ذلك، لا توجد دلائل حتى الآن على أن المتغير المكتشف حديثًا، والذي يختلف عن إيريس، يشكل خطرًا أكبر من غيره، بما في ذلك سلفه أوميكرون.

هل ما زالت اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا فعالة؟



لا يزال من غير الواضح ما إذا كان المتغير الجديد "بيرولا" لديه أي قدرة متزايدة على التهرب من الحماية من اللقاحات مقارنة بمنتجات Omicron الأخرى.

وحتى لو لم تعمل اللقاحات بشكل مثالي ضد المتحور، فمن المرجح أن تظل المناعة صامدة، مع تعرض معظم البريطانيين أيضًا لمتغيرات أوميكرون السابقة.