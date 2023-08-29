5 معلومات مهمة عن متحور كورونا الجديد "BA.2.86"

كتبت فاطمة ياسر

تغير فيروس كورونا وتطور للعديد من المتغيرات منذ اكتشافه لأول مرة في عام 2019، ولكن مع حملة التطعيم واسعة النطاق في جميع أنحاء العالم يمكن مكافحة هذه الأزمة الصحية، وهذا وفقا لموقع "hindustantimes".

أشار التقرير، أنه مع تحول كورونا إلى متغير أوميكرون أصبحت الأعراض أقل حدة وتلاشت المخاوف بشأن انتشار الفيروس.



حقائق مهمة عن متحور كورونا الجديد "BA.2.86"

قدم عالم فيروسات كورونا، الدكتور بافيثرا فينكاتاجوبالان، حقائق عن المتحور الجديد لكورونا " BA.2.86 " وهي: - لديه 35 طفرة جديدة: