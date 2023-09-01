تونس تدعو مؤسساتها إلى تطبيق إلزامية تشغيل الأشخاص ذوى الهمم

إيمان حنا

دعت وزارة الشؤون الاجتماعية فى تونس، المنشآت والمؤسسات العمومية والخاصة إلى تطبيق إلزامية تشغيل الأشخاص ذوى الهمم، بتخصيص ما لا يقل عن 2 بالمائة من مراكز العمل لفائدة أشخاص حاملي الإعاقة.وفق"الشروق" التونسية.

وأوضحت الوزارة أنه يتعين على المنشآت والمؤسسات العمومية والخاصة التي تشغل مائة شخص فما فوق أن تخصص نسبة لا تقل عن 2 بالمائة من مراكز العمل لفائدة أشخاص ذوي الإعاقة تسند لهم بالأولوية ، وذلك تطبيقا لأحكام الفصل 30 من القانون رقم 41 لسنة 2016، الخاص بالأشخاص ذوي الهمم وحمايتهم وتنطبق أحكام هذا الفصل على المنشآت والمؤسسات العمومية والخاصة.

وفى حال تعذر التشغيل المباشر للأشخاص ذوي الهمم، فعلى المنشآت والمؤسسات العمومية والخاصة المعنية بتطبيق إلزامية تشغيلهم، أن تعمل ببدائل التشغيل المباشر، وأكدت وزارة الشؤون الاجتماعية أنها ستعمل على متابعة تطبيق هذه التدابير والإجراءات المتخذة لضمان حقوق الأشخاص ذوي الهمم في العمل