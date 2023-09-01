تونس تبدأ العمل بالتوقيت الشتوى اليوم

إيمان حنا

أعلنت رئاسة الحكومة التونسية، أن اليوم الجمعة، بداية العمل بالتوقيت الشتوى، وذلك عملا بأحكام الأمر عدد 1710 الصادر في 14 سبتمبر 2012 المتعلق بتوزيع أوقات وأيام عمل أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية الإدارية، على أن يكون العمل وفق التوقيت الشتوى على النحو التالى:

- أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس: من الساعة الثامنة وثلاثين دقيقة (8.30) إلى الساعة (12.30) ظهرا، ومن الساعة (1.30) ظهرا إلى الساعة (5.30) عصرا

ـ ويوم الجمعة: من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الواحدة ظهرا، ومن الساعة الثانية والنصف ظهرا إلى الساعة الخامسة والنصف عصرا.

ومن جهة أخرى، أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية فى تونس، بدء بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية للعام الدراسي الجديد. وفق إذاعة شمس التونسية.

وأوضحت الشركة، فى بيان لها ، ان هذه الاشتراكات تسلم إلى التلاميذ والطلبة بشكل فوري، وتبدأ صلاحيتها من تاريخ استلامها، مؤكدة أنها تباع بنفس أسعار العام الماضى.