تونس وإيطاليا تبحثان التعاون وبرامج الشراكة بين البلدين

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ناقش وزير الدّاخليّة التونسى كمال الفقى -خلال اتصال هاتفي- مع نظيره الإيطالى ماتّيو بيانتيدوزى، آفاق التعاون وبرامج الشراكة التى تربط وزارتى داخلية البلدين، لاسيما فى مجالى الهجرة والجريمة المنظمة.

وأكد الطرفان على الإرادة الصادقة والعزم الراسخ الذى يحدوهما للمضى قدما على درب توطيد هذه العلاقات والارتقاء بها إلى أرقى المستويات بما يعكس عمق وعراقة العلاقات التاريخية بين البلدين وخدمة لمصلحة الشعبين الصديقين.



وجرى خلال الاتصال استعراض مجهودات الطرفين لدعم قدرات الوحدات الأمنية التونسية لمكافحة الشبكات التى تنشط فى مجال الاتجار بالبشر وتنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية بين البلدين حيث اتفق الوزيران على مواصلة تبادل المعلومات فى هذا الشأن من أجل كشف الأطراف الضالعة فى تسفير المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء ودول الساحل إلى تونس لتسهيل عبورهم إلى أوروبا.