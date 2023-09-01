اليوم السابع
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تعرف على قيمة غرامات التدخين والركوب بدون تذكرة بالمترو وقطارات السكة الحديد

الجمعة، 01 سبتمبر 2023 08:00 ص
تعرف على قيمة غرامات التدخين والركوب بدون تذكرة بالمترو وقطارات السكة الحديد قطارات - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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ينشر اليوم السابع قيمة غرامات الركوب بدون تذكرة في قطارات السكة الحديد والمترو والقطار الكهربائى الخفيف، كذلك غرامات التدخين بالقطارات، وتم تطبيق هذه الغرامات منذ أيام .
 

غرامات السكة الحديد:

 
غرامة التدخين داخل قطارات ومحطات السكة الحديد 100 جنيه.
 
غرامة ركوب القطارات المكيفة بجميع أنواعها بدون تذكرة 70 جنيها
 
غرامة ركوب القطارات الروسي ذات التهوية الديناميكية بدون تذكرة 50 جنيها.
 
غرامة ركوب قطارات الدرجة الثالثة العادية بدون تذكرة 30 جنيها .
 
 
 

غرامات المترو والقطار الكهربائى الخفيف:

 
غرامة التدخين داخل قطارات ومحطات المترو والقطار الكهربائي الخفيف 250 جنيها .
 
غرامة التهرب وركوب قطارات المترو والقطار الكهربائي الخفيف بدون تذكرة 100 جنيه .
 
 
 
 

غرامات

غرامات القطار

غرامات المترو

غرامات مترو الانفاق



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