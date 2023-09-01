وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن الحكومة وافقت خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الجمعة، على خطة لاستضافة الفعالية التى من المقرر أن تعقد فى الفترة من 16 وحتى 18 من شهر ديسمبر فى العاصمة طوكيو حيث يصادف هذا العام الذكرى الخمسين لإقامة علاقات الصداقة والتعاون بين اليابان ورابطة "آسيان".

ومن المقرر أن يزور رئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا إندونيسيا فى الفترة من 5 إلى 7 من شهر سبتمبر الجارى لحضور قمة آسيان حيث من المرجح أن يستطلع أراء الأعضاء بشأن تعاون محتمل لعقد القمة فى ديسمبر.

وصرح كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية هيروكازو ماتسونو بأنه من المتوقع أن يبحث رئيس الوزراء اليابانى مع قادة آسيان العديد من الموضوعات من بينها الشؤون الإقليمية والاقتصاد ومشروعات التنمية خلال القمة.

وأعرب ماتسونو عن أمله فى أن يتم الإعلان عن الرؤية الجديدة للتعاون المتبادل وتدابير تعاون ملموسة بشأن مجموعة واسعة من المجالات خلال الاجتماع.