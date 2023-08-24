"آسيان" واليابان تتفقان على خطة عمل لمكافحة الجريمة العابرة للحدود

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توصلت رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) برئاسة إندونيسيا إلى اتفاق مع اليابان بشأن وضع اللمسات الأخيرة على خطة عمل لمكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية للفترة من 2023 إلى 2027.

جاء ذلك خلال الاجتماع الوزاري السابع عشر لرابطة الآسيان بشأن الجريمة العابرة للحدود الوطنية، الذي عُقد في إندونيسيا في الفترة من 20 إلى 23 أغسطس الجاري، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية.

وأشار رئيس قسم العلاقات الدولية بالشرطة الوطنية الإندونيسية كريشنا مورتي -في بيان أصدره إلى أن خطة العمل تشمل خمس قضايا ذات أولوية وهي الإرهاب والجرائم الإلكترونية وتهريب المخدرات والقرصنة البحرية والإتجار بالبشر.

وفيما يتعلق بالإرهاب، اتفق الطرفان على تقديم الدعم والمساعدة المتبادلين في الجهود الرامية إلى مكافحة تهريب الأسلحة ومنع الأعمال الإرهابية والقضاء على الأيديولوجيات ذات الصلة التي يمكن أن تشكل تهديدات للسلام والاستقرار في المنطقة.

وتشجع خطة العمل أيضا الآسيان واليابان على زيادة تكثيف تعاونهما وصياغة استراتيجية جماعية للدفاع ضد الهجمات الإلكترونية من خلال حماية البنى التحتية الحيوية.

كما أكد الطرفان التزامهما بتعزيز التعاون لمنع تهريب وتجارة المخدرات واتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد الجناة.

وفيما يتعلق بالقرصنة البحرية، اتفق الطرفان على بذل جهود كبيرة للعمل معا لحماية أنشطتهما التجارية والحفاظ على الأمن البحري، وبناء قدرات إنفاذ القانون وتكثيف التعاون البحري.

واتفق الطرفان أيضا على القضاء على حالات الإتجار بالبشر من خلال تنفيذ تدابير وقائية وتوفير الحماية للضحايا.