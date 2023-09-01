"المركزى للمحاسبات" يطالب "الشمس للإسكان" باستغلال 60 وحدة مستردة

كتب هانى الحوتى

طالب الجهاز المركزي للمحاسبات شركة الشمس للإسكان والتعمير، بسرعة سداد باقي قيمة القسط الرابع والأخير من أرض الشركة بالعاصمة الإدارية الجديدة البالغ قيمته 66.6 مليون جنيه، تجنبًا لتحمل الشركة مزيد من الغرامات، وذلك بعد تأثر قائمة الدخل للشركة بنحو 9.153 مليون جنيه قيمة غرامات تأخير سداد القسط الرابع حتى 30 يونيو عام 2023 هذا بخلاف ما سبق وتحملته الشركة من غرامات بقيمة 20.9 مليون جنيه نتيجة التأخير في سداد الأقساط.

كما طالب الجهاز، في تقرير مراجعة القوائم المالية لشركة الشمس للإسكان والتعمير للفترة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2023، بالعمل على استغلال 60 وحدة استردتها الشركة بموجب الأحكام القضائية، لتوفير السيولة اللازمة لاستكمال مشروعاتها وسداد التزاماتها.

انتقد الجهاز، شراء الشركة أثاث بنحو 938.5 ألف جنيه، وأتعاب تصميمات الاستشاري بنحو 175 ألف جنيه، وذلك لتجهيز مقر إداري للشركة دون إعداد دراسة جدوى مسبقًا، فضلًا عن عدم البدء في أعمال التطوير والاستفادة الفعلية بالأثاث المشتراه، كما أنه رغم مرور عام لم يتم تنفيذ تصميمات الاستشاري مما يعرض الأثاث للتقادم والتلف، مطالبًا بموافاة الجهاز بالجدوى الاقتصادية لإنفاق تلك الأموال رغم ضعف السيولة النقدية، وعدم الاستغلال الأمثل للوحدة.

وأوصى الجهاز المركزي للمحاسبات، بمتابعة الدعاوى القضائية المرفوعة عن متأخرات العملات (تمليك، إيجارات) في 30 يونيو عام 2023 بلغ 12.9 مليون جنيه، و5.8 مليون جنيه، على التوالي، وذلك لحفظ حقوق الشركة.

كما أوصى الجهاز، بسرعة العمل على إيجاد فرص استثمارية أفضل للحصول على عائد من السيولة النقدية المتاحة بالبنوك، والبالغة في 30 يونيو عام 2023 حوالي 47.7 مليون جنيه في ظل ضعف السيولة النقدية للشركة، وعدم سدادها للأقساط المستحقة عليها واستكمال مشروعاتها.