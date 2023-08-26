المركزى للمحاسبات يوصى "المهندس للتأمين" بإعادة النظر فى استثماراتها بـ6 شركات

كتب هانى الحوتى

أوصى الجهاز المركزي للمحاسبات ، شركة المهندس للتأمين بإعادة النظر في الاستثمارات المالية بالقيمة العادلة لعدد 6 شركات بقيمة تذكارية جنيه لكل شركة منها 4 شركات متوقفة عن النشاط، وشركتين تحقق خسائر، و3 شركات حققت أرباحًا، ولم توزع بلغت القيمة الدفترية لها 63.95 مليون جنيه، بما يحقق العائد الأمثل للشركة.

طالب الجهاز، في تقرير فحص القوائم المالية الدورية المجمعة لشركة المهندس للتأمين في 31 ديسمبر عام 2022، بضرورة عمل ملحق لعقد شركة أسيت لتنفيذ مشروع توريد برامج حاسب آلي وتراخيص استخدامها والتدريب عليها لكل من شركتي للمهندس للتأمين، والمهندس حياة بتكلفة إجمالية 676.8 ألف دولار، و632.2 ألف دولار لكل من الشركتين على الترتيب، والتي كان محدد لها انتهاء الأعمال في أبريل عام 2022، على أن يتم تحديد مدة التنفيذ الجديدة حتى يكون ملزمًا لجميع الأطراف.

كما طالب الجهاز، باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تسوية حساب تأمينات لدى الغير في 31 ديسمبر عام 2022 بشركة المهندس لتأمينات الحياة 332.4 ألف جنيه، بعضها انتفى الغرض منها، وكان يجب استردادها من الجهة المسددة لها بلغت 309.4 ألف جنيه، وهي تمثل تأمين خاص بممارسة تأمين حاج عن عام 2016.

وشدد الجهاز المركزي للمحاسبات، على ضرورة بحث ودراسة 3.4 مليون جنيه تمثل أمانات شيكات يرجع تاريخ بعضها إلى عام 2013 بشركة المهندس للتأمين، وإجراء التسويات اللازمة في ضوء الأحكام المنظمة لتقادم الديون.

كما شدد الجهاز، على ضرورة الالتزام بأحكام اللائحة المالية لعدم إمساك شركة المهندس للتأمين سجلًا للأصول الثابتة بالمخالفة للمادة رقم (19) من اللائحة المالية للشركة، والتي أوجبت ذلك.