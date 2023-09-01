جاء ذلك في كلمة ألقاها بمنتدى الأعمال في المجلس الأوروبي أمبروسيتي في إيطاليا، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية.

وتعهد زيلينسكي بإنهاء ما أسماه احتلال روسيا لشبه جزيرة القرم، وجميع المناطق الأخرى التي تسيطر عليها موسكو، مؤكدًا على أن القرم سيتحرر مثل جميع الأجزاء الأخرى في أوكرانيا، التي لا تزال تحت وطأة الاحتلال - حسب وصفه .