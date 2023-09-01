روما (أ ش أ)

أكد الرئيس الأوكرانى، فولوديمير زيلينسكى، صباح اليوم الجمعة، أنه لا يمكن أن يكون هناك سلام مستدام فى بلاده، ما لم تستعد كييف السيطرة على شبه جزيرة القرم ودونباس وغيرها من الأراضى التى تحتلها روسيا.

جاء ذلك في كلمة ألقاها بمنتدى الأعمال في المجلس الأوروبي أمبروسيتي في إيطاليا، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية. وتعهد زيلينسكي بإنهاء ما أسماه احتلال روسيا لشبه جزيرة القرم، وجميع المناطق الأخرى التي تسيطر عليها موسكو، مؤكدًا على أن القرم سيتحرر مثل جميع الأجزاء الأخرى في أوكرانيا، التي لا تزال تحت وطأة الاحتلال - حسب وصفه .

وفى وقت سابق، أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم دونيتسك بجنوب أوكرانيا بافلو كيريلينكو صباح اليوم الجمعة، أن مدنيا لقى حتفة بينما أصيب آخر جراء هجمات عسكرية شنتها القوات الروسية على الإقليم الليلة الماضية.

وقال كيريلينكو، في تصريح نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية الرسمية:" في 31 أغسطس، قتل الروس أحد السكان المحليين في منطقة دونيتسك - وبالتحديد في بلدة ميرن بينما أصيب شخص آخر في المنطقة".

وأضاف المسئول الأوكراني أنه من المستحيل حاليًا تحديد العدد الدقيق للضحايا في بلدتي ماريوبول وفولنوفاخا.. مشيرا إلى أن الجيش الروسي شن يوم أمس الأول قصفا ضد الإقليم أسفر عن مقتل اثنين من سكان منطقة دونيتسك وأصاب خمسة آخرين.