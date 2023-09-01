الداخلية تضبط عنصر إجرامى شديدة الخطورة بحوزته مخدرات

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد عبد الهادي

نجحت الداخلية في ضبط عنصر إجرامى شديد الخطورة وبرفقته شخصين آخرين، وبحوزتهم أسلحة نارية وذخائر وكمية من المواد المخدرة المتنوعة بقصد الإتجار، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة من حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة والهاربين من تنفيذ الأحكام ..

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الدقهلية تواجد (عنصر إجرامى شديد الخطورة - مقيم بدائرة مركز شرطة ميت غمر سبق إتهامه فـى قضيتى "مخدرات وسلاح - تبديد" ، ومحكوم عليه بالحبس فى جناية "مخدرات وسلاح"، ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية "مخدرات وسلاح") بمنطقة زراعية بدائرة مركز شرطة ميت غمر.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبرفقته (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة مركز شرطة ميت غمر )، وبحوزتهم (3 كيلو جرام لمخدر الحشيش - كمية لمخدر الهيروين - 500 قرص لعقار الكبتاجون - بندقية آلية وخزينتين - بندقية خرطوش وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – مبلغ مالى).