سنغافورة (أ ش أ)

وذكر راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية أن أكثر من 2.3 مليون مواطن أدلوا بأصواتهم في 1264 مركز اقتراع في جميع أنحاء البلاد. ويتنافس في الانتخابات الرئاسية السنغافورية ثلاثة مرشحون وهم: نج كوك سونج كبير مسئولي الاستثمار السابق لدى صندوق الثروة السيادية في سنغافورة "جي.آي.سي"، والوزير الأول السابق ثارمان شانموجاراتنام، وتان كين ليان الرئيس التنفيذي السابق لشركة "إن.تو.يو.سي إنكم". تجدر الإشارة إلى أن رئيسة سنغافورة حليمة يعقوب كانت قد أعلنت في شهر مايو الماضي عزمها عدم الترشح لولاية ثانية. يذكر أن حليمة يعقوب البالغة من العمر 68 عاما هي ثامن رئيسة للبلاد وأول سيدة تتولى المنصب في سنغافورة، وتنتهي ولايتها، التي تبلغ ست سنوات، في 13 سبتمبر الجاري.

وفى وقت سابق، أكدت إدارة الانتخابات في سنغافورة في آخر تحديث لها، اليوم الجمعة، أن الانتخابات الرئاسية في البلاد تشهد إقبالاً كثيفًا من قبل الناخبين المؤهلين.

وذكرت الإدارة وفقا لما أوردته صحيفة "ستريس تايمز" السنغافورية- أن "نحو 2,004,961 سنغافوريًا أدلوا بأصواتهم أي حوالي 74% من إجمالي عدد الناخبين المؤهلين".

وأشارت إلى أن التصويت يسير بسلاسة، مضيفة أن "عدداً قليلاً فقط من مراكز الاقتراع البالغ عددها 1264 لا تزال أمامها طوابير قصيرة".

وأعلنت إدارة الانتخابات في سنغافورة في وقت سابق اليوم، أن حوالي 52 % من إجمالي عدد الناخبين المؤهلين أدلوا بأصواتهم في الساعات الأربع الأولى من الانتخابات الرئاسية في البلاد.

وبعد إغلاق صناديق الاقتراع، سيحصل السنغافوريون على النتائج الأولية من قبل إدارة الانتخابات في البلاد قبل إجراء الفرز النهائي.

وفي السياق نفسه، ذكرت الصحيفة السنغافورية أن الناخبين السنغافوريين الذين يعيشون في الصين يدلون بأصواتهم في سفارة سنغافورة في بكين.

وأضافت أنه تم تسجيل تصويت إجمالي 3 آلاف و217 ناخبًا سنغافوريا يعيشون في الخارج في أحد مراكز الاقتراع العشرة بالخارج في بكين وكانبيرا ودبي وهونج كونج ولندن ونيويورك وسان فرانسيسكو وشانجهاي وطوكيو وواشنطن.