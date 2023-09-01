وذكر راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية أن أكثر من 2.3 مليون مواطن أدلوا بأصواتهم في 1264 مركز اقتراع في جميع أنحاء البلاد.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية السنغافورية ثلاثة مرشحون وهم: نج كوك سونج كبير مسئولي الاستثمار السابق لدى صندوق الثروة السيادية في سنغافورة "جي.آي.سي"، والوزير الأول السابق ثارمان شانموجاراتنام، وتان كين ليان الرئيس التنفيذي السابق لشركة "إن.تو.يو.سي إنكم".

تجدر الإشارة إلى أن رئيسة سنغافورة حليمة يعقوب كانت قد أعلنت في شهر مايو الماضي عزمها عدم الترشح لولاية ثانية.

يذكر أن حليمة يعقوب البالغة من العمر 68 عاما هي ثامن رئيسة للبلاد وأول سيدة تتولى المنصب في سنغافورة، وتنتهي ولايتها، التي تبلغ ست سنوات، في 13 سبتمبر الجاري.