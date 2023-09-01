

وأضافت إدارة الانتخابات - حسبما ذكر راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية - أن عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم بلغ مليونين 4961 مواطنا، مشيرة إلى أن عملية التصويت تسير بسلاسة في مراكز الاقتراع البالغ عددها 1264 مركزا.



وأشار الراديو إلى أنه من المتوقع أن يدلي أكثر من 2.7 مليون مواطن بأصواتهم في هذه الانتخابات.. موضحا أن مراكز الاقتراع ستظل مفتوحة حتى الساعة الثامنة مساء اليوم بالتوقيت المحلي، وبعد ذلك ستبدأ عملية فرز الأصوات.



ويتنافس في الانتخابات الرئاسية السنغافورية ثلاثة مرشحون وهم "نج كوك سونج" كبير مسئولي الاستثمار السابق لدى صندوق الثروة السيادية في سنغافورة "جي.آي.سي"، والوزير الأول السابق "ثارمان شانموجاراتنام"، و"تان كين ليان" الرئيس التنفيذي السابق لشركة "إن.تو.يو.سي إنكم".



يشار إلى أن رئيسة سنغافورة "حليمة يعقوب" كانت قد أعلنت في شهر مايو الماضي عزمها عدم الترشح لولاية ثانية.. وحليمة البالغة من العمر 68 عاما هي ثامن رئيسة للبلاد وأول سيدة تتولي المنصب في سنغافورة، وتنتهي ولايتها، التي تبلغ ست سنوات، في 13 سبتمبر الجاري.