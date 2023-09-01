إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارة نقل وميكروباص بالدقهلية

الدقهلية - محمدالحبشي

أصيب 3 أشخاص جراء حادث تصادم سيارة نصف نقل وميكروباص، على طريق ميت غمر المنصورة، في محافظة الدقهلية، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة ميت غمر، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نصف نقل، على طريق المنصورة أمام قرية بشلا دائرة المركز، ووجود مصابين.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة ميت غمر وسيارات الإسعاف لمكان البلاغ، وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة 3 أشخاص، هم: محمد م.س.ح. 29 عاما، مقيم بدمياط الجديدة، عبدالخالق ف.ع، 30 عاما، مقيم بدمياط الجديدة، السيد م.ع.ال.ة، 42 عاما، مقيم بقرية تلبنت بمركز أجا.

وتم نقل المصابين لمستشفى ميت غمر لتلقي العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات، وتم رفع آثار الحادث من الطريق، وإعادة تسيير الحركة المرورية أمام السيارات.